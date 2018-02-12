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AKYAZI’YA VEKİL KAYMAKAM MEHMET FATİH ÇİÇEKLİ

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Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne
Bu haber 2018-02-12 23:12:50 eklenmiş ve 208 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne atanmasının ardından Kaymakamsız kalan Akyazı Kaymakamlığına vekaleten Vali yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli atandı.

 Mehmet Fatih Çicekli kimdir?

1976 Bayburt doğumlu olan Mehmet Fatih Çiçekli, ilkokulu Ankara/Sincan'da, ortaokul ve liseyi Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Yaklaşık 7 sene Rekabet Kurumu`nun çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Mülki İdare Amiri olarak sırasıyla Ordu/Çaybaşı, Bursa/Büyükorhan, Antalya/Gündoğmuş ilçelerinde vekâleten, Karabük/Yenice, Iğdır/ Aralık ve Elazığ/Palu ilçelerinde ise asaleten görev yaptı.

Bu arada vatani görevini İstanbul Merkez Komutanlığı`nda Disiplin Subayı Deniz Teğmen rütbesiyle tamamladı. Görevi sırasında İçişleri Bakanlığı tarafından “The University of Sheffield`da Pre-MBA Eğitimi” almak üzere 9 ay süre ile İngiltere`ye, son dönemde de 1 aylık süre ile “Çin Devlet Sistemi Hakkında Eğitim Proğramı” kapsamında Çin Halk Cumhuriyetine gönderildi.

Karabük/Yenice Kaymakamlığı sırasında yaptığı çalışmalar ve özellikle ilçenin turizme kazandırılması konusundaki proje faaliyetleri nedeniyle 2010 yılında "Türk İdareciler Derneği" tarafından "Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi" ödülüne layık görüldü ve ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün elinden aldı.

2015 yılı Ağustos ayından beri de Sakarya Vali Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya/Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli hanım ile evli olup, Yavuz Selim ve Muhammed Ali isimli iki erkek çocuk babasıdır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

 
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