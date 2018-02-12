AKYAZILILAR UCUZLUĞA KOŞTULAR

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Akyazı Şehit Furkan Çelik caddesinde bulunan çarşı pazar isimli
Bu haber 2018-02-12 22:31:43 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Şehit Furkan Çelik caddesinde bulunan çarşı pazar isimli mağaza sahibinin patron çıldırdı ne alırsan 5 TL. yazan bez afişi dükkanın önüne asar asmaz mağazası adeta Akyazılıların akınına uğradı.

Akyazılılar Tahtakale adıyla anılan ürünlerin pazarlandığı mağazada tüm ürünlerin değerinin çok çok altında ve 5 TL. gibi cüzi bir fiyatla satışa sunulmasını fırsat olarak gördüklerini ve bu fırsattan yararlanmak için mağazaya akın ettiklerini belirttiler.

 

Mağaza sahibi de Akyazılı hemşehrilerimin yararlanması adına böyle bir kampanya başlattım. İki ay süreyle sürecek olan bu kampanyaya tüm Akyazılı hemşehrilerimi davet ediyorum açıklaması yaptı.
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