ODALARIMIZDA BAŞKANLAR DEĞİŞMEDİ

SESOB’a bağlı Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Gıda Maddeleri

Bu haber 2018-02-11 22:26:59 eklenmiş ve 110 kez görüntülenmiştir.

SESOB’a bağlı Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Aşçı-Köfteci-Kebapçı ve Lokantalar Odasının Genel kurulları yapıldı ve tek listeyle girilen seçimlerde mevcut başkanlar güven tazeleyerek yerlerini korudular.

Nostalji düğün salonu

Her iki Odanın Genel Kurulu Nostalji düğün salonunda yapıldı ve her iki Odanın yapılan genel kurullarını Birlik Başkanı Hasan Alişan yönetti.

İlk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odasının kongresi yapıldı. 400 üyeye sahip olan ve saat 10.00 da başlayan Odanın kongresinde mevcut başkan Emin Üstün tarafından hazırlanan tek listeyle seçimlere gidildi. Yargı gözetiminde gerçekleşen seçimde Emin Üstün bir kez daha güven tazelerken Orhan Yılmaz, Serdar Öz, Ahmet Tabanlı, Coşkun Şimşek, Recep Koşar ve Burhan Genç Yönetim Kurulu, Ali Kaliç, Mustafa Yüksel ve Emine Tekneci de Denetleme Kurulu asil üyeliklerine seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan Başkan Emin Üstün, genel kurullarına katılan üyelerine, Kongreyi yöneten Birlik Başkanı Hasan Alişan ve misafir olarak gelen diğer Oda başkanlarına teşekkür etti ve birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz dedi.

İkinci kongre ise Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Odasının kongresiydi ve bu kongrede yine aynı salonda saat 12.00 de başladı. Yine Birlik Başkanı Hasan Alişan tarafından yönetilen kongrede mevcut başkan Mustafa Demiralay tarafından hazırlanan tek listeyle seçimlere gidildi. Yargı gözetiminde gerçekleşen seçimde Mustafa Demiralay bir kez daha güven tazeleyerek Odanın başkanı olurken Mustafa Karakum, Ahmet Cemal Var, Alaattin Sezgin, Muhammet Kodalak, Ahmet Doğan ve Ersin Doğan Yönetim Kurulu, Nilüfer Öztürk, Ümmihan Meral ve Ahmet Kanık’da Denetleme Kurulu asil üyeliklerine seçildiler.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından açıklama güven tazeleyen Başkan Mustafa Demiralay’dan geldi ve Demiralay’da Genel kurullarına katılan Birlik Başkanı ile İl Merkezi ve civar İlçelerden gelen Oda başkanları ile diğer misafirlere ve üyelerine teşekkür etti. Demiralay’da çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

Pazar günü yapılan kongrelerle SESOB’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Odaların kongreleri de böylece tamamlanmış oldu. Gıda Maddeleri ve Sanatkarları Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasının gerçekleşen kongrelerine Birlik başkanı Hasan Alişan’ın dışında Akyazı Belediye eski başkanı Yaşar Yazıcı, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, Ziraat Odası Başkanı Şener Bayraktar, Akyazı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş, Sakarya Terziler Odası Başkanı İbrahim Çokluk, Sakarya Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, Sakarya Esnaf Odası Başkanı Turhan Salihoğlu, Sakarya Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Altay ve Akyazı’da faaliyetlerini sürdüren ve seçimlerini tamamlamış olan 6 Odanın başkanları katıldı.