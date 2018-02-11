İYİ PARTİ İLK KONGRESİNİ YAPTI

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı kuruluş genel kurulunu kendi binasında yaptı.

Bu haber 2018-02-11 16:40:05 eklenmiş ve 198 kez görüntülenmiştir.

İl Yönetim Kurulu üyesi Mecdi Cengiz tarafından idare edilen kongre saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Divan başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından genel kurula gönderilen mesajı okudu. Daha sonra söz alan divan başkanı Mecdi Cengiz şunları söyledi “ Çok zor bir dönemeçten geçiyoruz. Partimizde yer alan yöneticiler alın teri ile kazandıklarını üstlendikleri kutsal görev için harcıyorlar. Mevcut iktidar bizi yani muhalefeti adeta bir düşman gibi görüyor. Sindirme politikası uyguluyor. Bütün medya ellerinde. İşimiz zor ama biz zorlukları aşıp iktidar olacağız.”

Mecdi Cengiz konuşmasına şöyle devam etti “ Hiçbir dönemde dinin siyasete bu kadar bulaştığını görmedik. 250 bin kişiye yaklaşan diyanet ordusu tamamen iktidarın emrinde ve onları korkutarak sindirerek parti militanı gibi kullanıyorlar. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı zaman zaman Muhtarlarla toplantı yapıyor. O toplantılarda tek bir muhtarın çıkıp konuştuğunu göre var mı? Elbette yok. Çünkü onların beyinleri o toplantılarda yıkanıyor ve onlara psikolojik baskı uygulanıyor. İşte böyle bir güçle bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Bizde yılmadan, korkmadan mücadelemizi sürdüreceğiz”

Yargı gözetiminde yapılan seçime atanmış başkan olan Servet Top tarafından hazırlanan tek listeyle gidildi ve seçim sonunda Servet Top tekrar başkan seçilirken Ayşe Aşar, Nermin Gül, Hatice Durmuş, İlknur Güner, Oya Kurt, Dilek Bayram, Kerem Durmuş, Adem Güner, Fatih Çakmak, Serkan Kurt, Murat Aydın, Gökhan Kaçar, İshak Çetin, Ergün Koç, Alaattin Elma, Mehmet Yılmaz, İdris Çalış, Bülent Süt, Fatih Özkal, Yakup Keskin, Oktay Açıkgöz, Sait Uluköylü ve Orhan Yılmaz’ında Yönetim Kurul asil üyeliklerine seçildikleri açıklandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşma yapan Servet Top, herkesin desteğini bekliyorum. Partimizde kırılma darılma asla olmamalı. Zor bir görev üstlendik ama üstesinden geleceğimize olan inancı m tamdır. İYİ Parti olarak bayrağını seven, Ülkesini seven herkesi partimiz çatısına davet ediyoruz dedi ve oy kullananlara teşekkür etti.