CİNAYET ZANLISI ADEM G. POLİSE TESLİM OLDU

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Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde dün gece silahlı saldırıda
Bu haber 2018-02-09 23:13:36 eklenmiş ve 227 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde dün gece silahlı saldırıda eniştesi Yakup Beşel’e silahlı saldırı yapan ve ölümüne denen olan Adem G. teslim oldu.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde dün gece Otomobiliyle seyir halindeyken Yakup Beşel’in kullandığı Otomobile silahlı saldırı yaparak Ölümüne neden olan Adem G. için Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü yakalama çalışmaları başlatmıştı.

Polis katil zanlısı Adem G.’nin saklanabileceği birçok adrese baskın yapmış yakalama çalışmaları ara vermeden devam etmişti.

Katil zanlısı Adem G. Polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü cinayet masasına giderek teslim oldu.

 

 
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