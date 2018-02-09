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55 YILDIR AKYAZININ DEĞİŞMEYEN TEK MÜDÜRÜ

Akyazı’da Müdür deyince Akyazı’da büyük küçük herkesin tanıyıp sevdiği biri
Bu haber 2018-02-09 19:45:42 eklenmiş ve 1102 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Müdür deyince Akyazı’da büyük küçük herkesin tanıyıp sevdiği biri Ziyafettin Şimşek. Adıyla sorarsanız bir çok kişi onu tanımayacaktır. Ancak Müdür lakabıyla sorarsanız  kim olduğunu herkes biliyor.

Akyazı’ya  İlçe olduğu 1945 yılından bu yana bir çok müdür geldi, gitti. Ancak Ayakkabı tamircisi müdürü ise hiç değişmedi.

55 yıldır bu lakabıyla Akyazılılara hizmet vermeye devam ediyor. Küçük yaşta  1960 lı yılların ayakkabı tamircisi tellal Sabri Kardeş’in  yanında başladığı ayakkabı tamirciliği ve boyacılık mesleğini  hala sürdürüyor.

Kendisine Müdür lakabını kimin taktığını sorduğumuzda ise “ Akyazı ilçe olmadan nahiye idi ve nahiye müdürü tarafından yönetiliyordu. O zaman büyüklerimizden bir müşterimiz beni ona benzetmiş olmalı ki bana Müdür adını taktı. 55 yıldanberi bu isimle çağırıldım ve  de Akyazı’nın değişmeyen müdürü olarak bu günlere geldim” cevabını veriyor.

İş yerine gelen müşterileri ile sohbetine de doyum olmayan Müdür Şimşek büyükle büyük, küçükle küçük olabilmeyi çok iyi biliyor sohbetine doyum olmuyor.

Kısa boyu ve sempatik kişiliği ile her Akyazılının sevgisini kazanan  Akyaz’ının değişmeyen  Müdürü  Ziyafettin Şimşek şimdilerde oğlu ile  birlikte Akyazılılara  hizmetlerine devam ediyor.

 

 
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