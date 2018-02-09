Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MİRCİLOĞLU AİLESİ YASTA

MİRCİLOĞLU AİLESİ YASTA

CİNAYET ZANLISI ADEM G. POLİSE TESLİM OLDU

CİNAYET ZANLISI ADEM G. POLİSE TESLİM OLDU

55 YILDIR AKYAZININ DEĞİŞMEYEN TEK MÜDÜRÜ

55 YILDIR AKYAZININ DEĞİŞMEYEN TEK MÜDÜRÜ

YAKUP BEŞEL DEFNEDİLDİ

YAKUP BEŞEL DEFNEDİLDİ

SADETTİN DEMİR TOPRAĞA VERİLDİ

SADETTİN DEMİR TOPRAĞA VERİLDİ

AKYAZIDA” Z” KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI

AKYAZIDA” Z” KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI

YAKUP BEŞEL DEFNEDİLDİ

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna
Bu haber 2018-02-09 19:39:25 eklenmiş ve 304 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna tutulan araçta 2 yerinden vurularak ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede yaşamını yitiren Yakup Beşel son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve daha sonra trafik kazası yapan Yakup Beşel Akyazı Devlet hastanesindeki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 4 Çocuk babası olan Yakup Beşer Altındere Osmanağa Mahallesindeki hanesinde alınan helallik sonrası Çınarlık Camiinde  İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
01:28 - MİRCİLOĞLU AİLESİ YASTA
İlçemiz Seyfeler Mahallesi halkından İsmet Mirciloğlu vefat etti....
19:45 - YAKUP BEŞEL DEFNEDİLDİ
Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna...
19:39 - SADETTİN DEMİR TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı Kuzuluk Şose Mahallesinden Coğaripa Sadettin...
23:12 - ONAT AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Ömercikler Mahallesi Ada Caddesinde ikamet eden...
16:42 - KAHRAMAN AİLESİ ANNELERİNİ KAYBETTİ
İlçemiz İnönü Mahallesi sakinlerinden merhum...
19:07 - EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı Pazarköy Mahallesinde ikamet etmekte olan emekli ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ