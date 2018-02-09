YAKUP BEŞEL DEFNEDİLDİ

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna

Bu haber 2018-02-09 19:39:25 eklenmiş ve 304 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna tutulan araçta 2 yerinden vurularak ağır yaralanan kaldırıldığı Hastanede yaşamını yitiren Yakup Beşel son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve daha sonra trafik kazası yapan Yakup Beşel Akyazı Devlet hastanesindeki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilmişti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 4 Çocuk babası olan Yakup Beşer Altındere Osmanağa Mahallesindeki hanesinde alınan helallik sonrası Çınarlık Camiinde İkindi sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.