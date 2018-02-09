AKYAZIDA” Z” KÜTÜPHANESİ TÖRENLE AÇILDI

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Şehit Olgun Küpçü Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı Çocuk ve Gençler Sosyal koruma ve Destek programı
Bu haber 2018-02-09 19:20:29 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

Şehit Olgun Küpçü Z Kütüphanesinin açılışı yapıldı Çocuk ve Gençler Sosyal koruma ve Destek programı (ÇOGEP) kapsamında Z kütüphanesi Nevruz Banoğlu İlkokulunda açılışı yapıldı. Akyazı Nevruz Banoğlu İlkokulunda zenginleştirilmiş “ Z”  kütüphanesi açıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Emniyet müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal koruma ve Destek programı (ÇOGEP) kapsamında ” Z” kütüphanesi açılışını yaptı. Şehit Olgun Küpçü’nün adının verildiği Z kütüphanesi Akyazı protokolü tarafından açıldı.

 İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir yaptığı açılış konuşmasından; Çocuk ve Gençler Sosyal koruma ve Destek programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, Milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, Emniyet teşkilatı ile bölge insanı arasından diyaloğu artırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 81 İlimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda Asayiş dairesi başkanlığı koordinesinde Zenginleştirilmiş kütüphane projesi uygulamaya konuldu.  Zenginleştirmiş Kütüphaneler Zeka oyunları, okuma ve dinleme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabileceği, taşınabilir raflarıyla, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarlarıyla, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlandı. Emniyet Genel müdürlüğü Asayiş Dairesi başkanlığı koordinesinde yukarıdaki standartlarla oluşturulan” Z”  Kütüphanelere Aziz Şehitlerimizin isimleri verildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro amirliği tarafından Nevruz Banoğlu İlkokulu Şehit Polis Memuru Olgun Küpçü Z Kütüphane kurulumunu tamamlamış olup 30.10.2017 tarihinde öğrencilerin kullanımı için hizmete açılmıştır, dedi.

 

Açılış öncesi İlçe Müftüsü İzzet Şener tarafından dua yapıldı. Açılışa Akyazı Kaymakam vekili Hendek kaymakamı  Orhan Burhan , belediye başkanı Hasan Akcan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Müftüsü İzzet Şener, İlçe Milli  Eğitim Müdürü, İlçe Asayiş baş komiseri İshak Göz, Emniyet mensupları, Öğretmeler ve çok sayıda veliler ve vatandaşlar katıldı.
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