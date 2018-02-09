ODALAR / BORSALAR İŞTİŞARE TOPLANTISI TOBB DA YAPILDI

Odalar/Borsalar İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile

Bu haber 2018-02-09 19:17:55 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Odalar/Borsalar İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirildi.​ İstişare toplantısına Odamız Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ve Ticaret Borsası Başkanı A.Şener Bayraktar katıldı.

İstişare toplantısının açılış konuşmasını Oda/Bosa Başkanlarına hoş geldiniz diyerek başlayan TOBB Başkanı M.Rifat Hisarciklioğlu yaptı. Hisarciklioğlu, Ülkemizin ticari ve ekonomik yönden gelişmekte olduğunu ve gelişme sürecinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin özverili çalışmasından, Odalar ve Borsalar Birliği ve tüm Oda/Borsalarla yakın istişarede bulunmaktan kaynaklanmakta olduğunu söyledi.

İstişare toplantısına katılan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar; İstişare toplantısının ana sebebi Oda ve Borsalarımızın ülkemizin ekonomisi ve ticaretine yön vermesi gereken reformların tespitini yapmak ve biran önce çözümlerini bulmaktır. Ekonomimizin hızlandırılması, bürokrasi işlemlerinin hızlandırılması ve azaltılması ile ilgili Odamızca yapmış olduğumuz tespitleri Odalar ve Borsalar Birliğine iletmiş ve çözümler üretilmiştir. Bunlarla ilgili çözümler Odalar ve Borsalar Birliğince ilgili Bakanlıklara iletilerek sorunlarımız çözüme kavuşmuştur. Çözüm bulan çalışmalarımız üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda olmuştur. Gündeme getirdiğimiz ve çözüm bulduğumuz girişimlerimiz şöyledir.

1- ŞİRKET KURULUŞ İŞLMELERİ

Odalarımız Tek Durak Ofisi olacaktır. Bundan böyle Şirket kuruluş işlemleri Odamızdaki Ticaret Sicili Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek.

· İmza onayı ve defter onayı yalnızca Akyazı Ticaret Sicili Müdürlüğünde gerçekleşecek.

· Rekabet Kurumu Payı Akyazı Ticaret Sicili Müdürlüğünce tahsil edilecek

· Limited şirketlerde %25 sermaye blokajı kalkacak

· Maliye her şirkete yoklamaya gitmeyecek, risk bazlı gidecek

· SGK kaydı otomatik olarak gerçekleşecek.

2- İNŞAAT İZİNLER VE TAPU İŞLMELERİ

İnşaat izinlerinde mevcuttaki 18 prosedür 6’ya iniyor. Belediyelerin çeşitli birimleri tarafından yapılan 12 işlem 5’e düşüyor.

· Başvuru ve evrak teslimi

· İnşaat izni ( Hafriyat ve Mimar Çizim onayı ile birlikte )

· İnşaat denetimleri ( İskan denetimi, su-kanalizasyon denetimi, itfaiye denetimi)

· Yapı Ruhsatı-İskan

· Su-kanalizasyon bağlantısı

Yapı Denetim Kanunu’nda yapılan değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısı 18’den 1’e düşürülüyor.

Kurumlar arası elektronik bağlantılarla işlerin basitleştirilmesi.

· Şantiye için SGK işyeri kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek

· SGK- Vergi Borcu yoktur yazıları, elektronik ortamda belediyelere aktarılacak

· Tapuda cins tashihi, iskan izni alındıktan sonra otomatik olarak gerçekleştirilecek

· Belediyeler ile tapu daireleri arasında emlak vergi beyanının elektronik ortamda paylaşılması sağlanılacak.

3- VERGİ BEYANNAMELERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ

· Yaklaşık 5 senedir çalışılıyordu

· Ortalamada bir şirketimiz yılda 40-45 beyanname veriyor

· Şimdi beyanname sayısını 12 ye azalıyor

· İşlem süreleri ve mali yükler azalacak

· Temmuz 2018’de tüm Türkiye’de uygulanacak.

4- NEFES KREDİSİ

Başkan Bayraktar, içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte, ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ’lerin en büyük sorunları arasında finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyon üzerindeki kredi faizleri yer almaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere 2017 yılında başarı ile gerçekleştirilen ‘TOBB NEFES KREDİSİ’ projesi tekrarlanması gündeme getirilerek kararlanması sağlanmıştır. Proje önümüzdeki günlerde Ziraat Bankası, Denizbank, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası işbirliği ile üyelerimize verilecektir. KOBİ niteliğindeki Oda üyelerimize yukarıda yazdığımız bankalar tarafından, aylık % 1,09 faiz oranında 12 ay eşit taksitli 1 yıl vadeli olarak kullandırılmaya başlanacaktır,dedi.