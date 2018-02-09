OTOMOBİLİ SİLAHLA TARADILAR 1 ÖLÜ

Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna tutulan

Bu haber 2018-02-09 11:52:58 eklenmiş ve 579 kez görüntülenmiştir.

Cumhuriyet Mahallesinde kurşun yağmuruna tutulan araçta 2 yerinden vurulan sürücü, kullandığı otomobille minibüse çarptı. Kurşunların hedefi olan sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde 23.00 sıralarında yaşandı.

Caddede seyir halinde olan Yakup B. idaresindeki otomobil kim olduğu bilinmeyen kişi ya da

kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 2 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü Yakup Beşel durmayıp aracını sürerek kaçmaya başladı.

Ağır yaralandığı için direksiyon hakimiyetini kaybeden Yakup Beşel’in kullandığı araç park halindeki minibüse çarptı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Aracın içinden çıkarılan Yakup Beşel 112 ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

gelen Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve daha sonra trafik kazası yapan Yakup Beşel Akyazı Devlet hastanesindeki tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilmişti.

Yakup Beşel Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kurşunların hedefi olan sürücü yoğun bakımda tedavi edilirken olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.