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ONAT AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Ömercikler Mahallesi Ada Caddesinde ikamet eden
Bu haber 2018-02-08 23:06:11 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 Saliha Onat (93) hayatını kaybetti.

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından Ziraat Bankasından emekli merhum Fikri Onat’ın eşi, Emekli Öğretmen Nizamettin ve Merhum İsmail Onat’ın anneleri, Emre Onat’ın babaannesi, Üzeyir Tunç’un kayınvalidesi Saliha Onat (93) vefat etti.

Uzun bir süredir yatar hasta olan Saliha Onatın Cenazesi bugün Gazi Süleyman paşa caminde kılınan öğle ve cenaze namazının ardından merkez aile mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Aile fertlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye için oğlu Nizamettin Onat 0537 870 40 74

 

 
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