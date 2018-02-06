KUZULUKSPOR HIZIRTEPE ÖZENSPORU YENDİ

Sakarya 1.Amatör lig D grubunda şampiyonluk mücadelesi

Bu haber 2018-02-06 16:59:38 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Sakarya 1.Amatör lig D grubunda şampiyonluk mücadelesi vermekte olan Kuzulukspor, bu hafta sahasında konuk ettiği Hızırtepe Yeni Özenspor’u İsmail ve Serkan’ın attığı gollerle 2-1 yenerek haftayı üç puanla ve kayıpsız kapatmayı başardı.

Kuzuluk sentetik sahada oynanan maçı kalabalık seyircinin yanı sıra aslen Kuzuluk’lu olan Hızırtepe Yeni Özenspor başkanı ve Hızırtepe Muhtarı Bedri Aslan ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Öztürk ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Makine Bakım İkmal Müdürü Bilal Soykan’da izledi.

Kuzulukspor Fatih’i transfer etti

Hedefini şampiyon olmak ve süper lige çıkmak için belirleyen Kuzulukspor ara transferden yararlanarak Alaağaçspor’dan Fatih Canbaz’ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Başkandan teşekkür geldi

Kuzulukspor başkanı Yusuf Çokal alınan galibiyet için teknik kadrosu ile futbolcularını kutladı. Aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirten Çokal, hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyon olan ve sevinen taraf biz oluruz dedi.

Ara transferden yararlanarak Alaağaçspor’dan Fatih Canbaz’ı kadrolarına katarken kendilerine yardımcı olan Alaağaçspor kulübü başkanı Aydın Birinci’ye teşekkür eden Kuzulukspor başkanı Yusuf Çokal, iki komşu kulübün birbirlerini desteklemesi çok önemlidir. Onlar bizim, bizde onların başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz ve birbirimizi destekliyoruz. Bizim bu birliğimiz ve destek anlayışımızın diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.