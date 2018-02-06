BAĞLILIK EN ÜST SEVİYEDE

Kaliç ailesi Akyazı’nın köklü ailelerinden biridir.

Bu haber 2018-02-06 16:53:27 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Kaliç ailesi Akyazı’nın köklü ailelerinden biridir. En üst seviyede bağlılık bu ailenin temel düşüncelerinden biridir ve bu ailenin her ferdi bu kuralı harfiyen uygular.

Küçük bir manav dükkanından Gross Markete uzanan çalışma hayatlarında bu ailenin en büyük silahı dürüstlük ilkesini sürekli olarak en üst seviyede tutan aile bağları olmuştur. Bu davranış biçimi kuşkusuz örnek gösterilebilecek bir durumdur.

Bu bağlılık Pazar günü yapılan Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası kongresinde de kendi gösterdi. Odanın başkanlığını yürütmekte olan aile bireylerinden biri olan Hüseyin Kaliç’in yapılan kongrede karşısına rakip çıkmamış olmasına rağmen babası Dursun Kaliç, Belediye Meclis üyesi olan abisi Kemal, kardeşi Hasan ve yeğeni Ahmet Dursun Kaliç kongrenin yapıldığı salonda yerini aldı. Gelen misafir ve Oda üyelerini karşıladılar, onlara izzet ikramda bulundular ve böylece seçime giren Hüseyin Kaliç’e maddi manevi destek vermeyi ihmal etmediler.

Ailenin bu bağlılık durumu kongreye katılanlarında dikkatinden kaçmadı ve Oda üyeleri ile gelen misafirler baba Dursun Kaliç başta olmak üzere ailenin diğer fertlerini tebrik etmeden kendilerini alamadılar.