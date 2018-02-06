Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KUZULUKSPOR HIZIRTEPE ÖZENSPORU YENDİ

KUZULUKSPOR HIZIRTEPE ÖZENSPORU YENDİ

ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI ÜÇ KİŞİ YARALANDI

ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI ÜÇ KİŞİ YARALANDI

BAĞLILIK EN ÜST SEVİYEDE

BAĞLILIK EN ÜST SEVİYEDE

AKYAZININ İMARINI GÖRÜŞTÜLER

AKYAZININ İMARINI GÖRÜŞTÜLER

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

KAHRAMAN AİLESİ ANNELERİNİ KAYBETTİ

KAHRAMAN AİLESİ ANNELERİNİ KAYBETTİ

BAĞLILIK EN ÜST SEVİYEDE

Kaliç ailesi Akyazı’nın köklü ailelerinden biridir.
Bu haber 2018-02-06 16:53:27 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Kaliç ailesi Akyazı’nın köklü ailelerinden biridir. En üst seviyede bağlılık bu ailenin temel düşüncelerinden biridir ve bu ailenin her ferdi bu kuralı harfiyen uygular.

Küçük bir manav dükkanından Gross Markete uzanan çalışma hayatlarında bu ailenin en büyük silahı dürüstlük ilkesini sürekli olarak en üst seviyede tutan aile bağları olmuştur. Bu davranış biçimi kuşkusuz örnek gösterilebilecek bir durumdur.

Bu bağlılık Pazar günü yapılan Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası kongresinde de kendi gösterdi. Odanın başkanlığını yürütmekte olan aile bireylerinden biri olan Hüseyin Kaliç’in yapılan kongrede karşısına rakip çıkmamış olmasına rağmen babası Dursun Kaliç, Belediye Meclis üyesi olan abisi Kemal, kardeşi Hasan ve yeğeni Ahmet Dursun Kaliç kongrenin yapıldığı salonda yerini aldı. Gelen misafir ve Oda üyelerini karşıladılar, onlara izzet ikramda bulundular ve böylece seçime giren Hüseyin Kaliç’e maddi manevi destek vermeyi ihmal etmediler.

 

Ailenin bu bağlılık durumu kongreye katılanlarında dikkatinden kaçmadı ve Oda üyeleri ile gelen misafirler baba Dursun Kaliç başta olmak üzere ailenin diğer fertlerini tebrik etmeden kendilerini alamadılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
16:55 - BAĞLILIK EN ÜST SEVİYEDE
Kaliç ailesi Akyazı’nın köklü ailelerinden biridir. ...
19:22 - TÜGVA AKYAZI ANKARA’DAYDILAR
Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Akyazı şubesi yetkilileri...
19:13 - DOSTLUKLARI KISKANDIRDI
Akyazılılar önceki gün Baraka Cami yanında bulunan Kaliç Marketin önünde yol kenarında...
23:13 - BARAKA CAMİİNİN ÇALIŞKAN YÖNETİM
Akyazı Merkez Çarşı Camii (baraka) Yönetimi sürede önemli hizmetlere...
21:34 - S.A.B.A.H.’TAN TRAC’A NEZAKET ZİYARETİ
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama...
16:47 - ANKARA’DA YAŞAYAN AKYAZILILAR
Ankara’da çeşitli görevlerde olup halen çalışanlarla emekliye ayrılan Akyazılılar...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ