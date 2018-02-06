AKYAZI BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait olağan toplantısını yaptı.

Bu haber 2018-02-06 16:42:47 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi Şubat ayına ait olağan toplantısını yaptı. Meclis Üyelerinden Vedat Çağrı, Kemal Kaliç, A.Kadir Yıldırım, Mehmet Öztürk, Naci Çavdar ve Murat Öz’ün mazeret beyan ederek katılmadıkları toplantıda üyeler 13 gündem maddesini görüşüp karara bağladılar.

Gündem Maddeleri;

Gündemin 1.maddesi gereğince İhlas Kaplıca Evleri Mükelleflerinin 2018 yılına ait emlak ve temizlik vergilerinin İhlas A.Ş. tarafından Belediyeye toptan ödenebilmesi için yapılacak olan protokolün Belediye Başkanı tarafından imzalanması oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 2.maddesine göre Mülkiyeti Belediyeye ait olan 3 adet taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi hükümleri gereğince satılması, takas edilmesi, tahsis edilmesi, tahsisin kaldırılması ve 3 yıldan fazla süre ile kiralanması hususlarında Belediye Encümenine istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 3.maddesine göre Mülkiyeti Belediyeye ait olan 2 adet taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18/e hükümlerine göre satılması, kiralanması, takası, tahsis edilmesi ve tahsisin kaldırılması hususlarında Belediye Encümenine istenen yetki oy birliğiyle verildi.

Gündemin 4.maddesi gereğince Beldibi Mahallesi Civek mevkiinde 161 ada ve 9 parselde bulunan 1787.18 m2 taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine devri oy birliğiyle yapıldı

Gündemin 5.maddesine geçildi. Ömercikler Mahallesi Kuveyt evleri mevkiinde bulunan kat mülkiyeti Belediyeye ait olan Sosyal Hizmet binasının 25 yıllığına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tahsisi oy birliğiyle yapıldı.

Gündemin 6.maddesine göre 2 adet boş Memur kadro değişikliği değişikliğin yapıldığı şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7-8 ve 9.maddelerinde yer alan İmar değişikliklerini içeren hususlar İmar Komisyonunda geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine göre Belediyenin yan kuruluşu olan AK Belde A.Ş. nin bankalardan almak istediği bir milyon liralık kredi için Belediyenin kefil olmasına imkan verecek yetkinin başkana verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İlave Gündem maddeleri;

İlave gündemin 1.maddesine göre İlçe sınırları içinde bulunan Mahalle yollarının bakım, onarım ve asfaltlanması işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından 7 milyon lira borç kredi kullanılması için başkana yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

İlave gündemin 2.maddesine göre Belediyeye ait 54 HU 465 plakalı 1999 model otobüsün bedelsiz olarak Hendek Belediyesine hibe edilmesi oy birliğiyle kubal edildi.

İlave gündemin 3.maddesine göre belde belediyeleri kapatılan Altındere, Dokurcun ve Kuzuluk Mahallelerinin Muhtarlık sayısının eskiye dönüştürülmesi ile ilgili yapılan teklif görüşülmek üzere İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Mart 2018 ayına ait Meclis toplantısının 6 Mart 2018 Salı günü saat 14.00 de yapılmasına da karar verildi.