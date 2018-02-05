AKYAZI MİLLİEĞİTİMDE 2. DÖNEM GÜVENLİK TOPLANTISI

Kaymakam Ömer Kalaylı’nın tayininin çıkması ve ilçeden ayrılmasının

Bu haber 2018-02-05 19:06:29 eklenmiş ve 213 kez görüntülenmiştir.

Kaymakam Ömer Kalaylı’nın tayininin çıkması ve ilçeden ayrılmasının ardından yerine vekalet eden Hendek Kaymakamı Orhan 2017-2018 öğretim yılı 2. Dönemin başlaması dolayısı ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Orhan Burhan’ın yanı sıra Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Jandarma komutanı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Okul Müdürleri, Mahalle muhtarları ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Orhan Burhan eğitim öğretimde 2. Dönemin başlaması dolayısı ile öğrencilerimiz gerek okula geliş gidişleri ve gerekse okullarında huzur içinde olmaları yönünde alınması gerekli önlemlerin görüşüleceği, bu konuda toplantıya katılan yetkililerin görüşlerinin alınacağını belirterek, ordumuzun terör örgütlerine karşı yapmakta olduğu Afrin Operasyonunun başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasın ve operasyon sırasında şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin uygulayacakları projelerle ilgili açıklamaları, okul kameraları, öğrencilerin servis araçları ile güvenli bir şekilde taşınması ile ilgili açıklamalarının ardından okul önlerinde ve çevresinde asayiş ve uyuşturucu ile mücadele konusunda da İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir ile İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu söz alarak kendi görev alanları içinde yer alan okullar ve çevrelerinde aldıkları önlemler hakkında toplantıya katılanları bilgilendirdiler.