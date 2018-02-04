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İYİ PARTİ BASINLA TANIŞTI

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı Akyazı’da görev yapan basın mensuplarına
Bu haber 2018-02-04 23:38:40 eklenmiş ve 333 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı Akyazı’da görev yapan basın mensuplarına bir kahvaltı verdi. Nostalji Cafe’de gerçekleşen kahvaltıda konuşan İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top bu program İlçemizde görev yapmakta olan güzide basın mensupları ile bir araya gelmek, yapmak istediklerimizi onlar aracılığı ile Akyazılı hemşehrilerimize aktarmak, partimize yeni katılan üyelerimizi yine basın mensupları ile tanıştırmak amaçlıdır.

İYİ Parti olarak biz iyi niyetlerle yola çıktık. Yolumuzun uzun ve de engebeli olduğunu biliyoruz. Yılmadan çalışıp tüm engelleri kaldırmak için çok çalışmamız lazım. Bizler bunun bilincindeyiz. Siz değerli basın mensuplarımızdan tek isteğimiz şudur “ Yaptığımız doğruları yazarken, yaptığımız eksiklerimizi de bize söyleyerek bize yol göstermenizi istiyoruz. Çünkü siz basın mensupları bizim için çok değerlisiniz” diyen İYİ Parti İlçe Başkanı Top, el birliğiyle güzel İlçemizi daha da güzelleştirmek, hak ettiği hizmetleri almasını sağlamak hepimizin ortak görevidir dedi.

İlçe Başkanı Servet Top’tan önce açılış konuşmasını yapan İYİ Parti’nin Basın ve Halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Adem Güner de partimizin kuruluş amacı iyi niyetlidir. Genel Merkezimiz ve Genel Başkanımız Ülkemizin kalkınması, insanlarımızın daha güzel idare edilmesi ve refah paylarının yükseltilmesi, Ülkenin huzur ve güvenini sağlamak için gayret gösterecekse bizde hem Genel Başkanımıza ve Genel Merkezimize bu önemli konularda destek vereceğiz hem de Akyazı gibi ç ok önemli ve nüfusu hızla artan bu müstesna İlçemize hak ettiği hizmetleri getirmek için gayret göstereceğiz. Bu çalışmalarımızda siz değerli basın mensuplarımızın bize destek vermesini bekliyoruz dedi.

 

 
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