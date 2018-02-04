ASAKYAZISPOR LİDERE KAYBETTİ 3-1

Sezona Hedef Bal Ligi parolası ile giren ve ilk yarıda umduğunu bulamayan ancak

Bu haber 2018-02-04 09:48:56 eklenmiş ve 184 kez görüntülenmiştir.

Sezona Hedef Bal Ligi parolası ile giren ve ilk yarıda umduğunu bulamayan ancak yaptığı flaş dış ve pahalı transferler ile ikinci yarıya başlayan ekibimiz ligin 16.hafta maçında deplasmanda maç öncesine kadar 38 puanda lider durumda bulunan Arifiye Kalaycı spor ile Arifiyede karşılaştı. As Akyazıspor ise 21 puanda ve düşme potasının hemen üzerinde yer alırken bu maçtan mutlak 3 puan hedefleniyordu. Ancak kendisinden daha oturmuş ve kaliteli kadroya sahip Kalaycıspor bu sürprize izin vermeyerek konuk ettiği As Akyazısporu Akyazıya eli boş gönderdi.

As Akyazısporda geçen hafta gördüğü kırmızı kart sonrası 10 maç ceza alan İbrahim,3 maç ceza alan Fatih ve 7 gün ceza alan antrenör İbrahim Altuntaş maçı tribünden takip ettiler.

Lider Arifiye Kalaycıspor müsabakanın ilk yarısını Yılmaz Ve Mehmetin kaydettiği goller ile 2-1 önde kaparken ikinci yarıda da Yasin’in ayağından bir gol daha bulunca müsabakayı 3-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.Ekibimizin golünü ise takımın en golcü ismi Efendi ilk yarıda kaydetti.Bu sonuçla As Akyazıspor 21 puanda kalırken kendisine yakın puana sahip takımların puan veya puanlar kaybetmesini bekleyecek.