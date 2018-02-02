İYİ PARTİ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meral Akşener’in başkanlığında kurulan İYİ Parti’nin Akyazı İlçe teşkilatı

Bu haber 2018-02-02 19:22:14 eklenmiş ve 280 kez görüntülenmiştir.

Meral Akşener’in başkanlığında kurulan İYİ Parti’nin Akyazı İlçe teşkilatı Genel Merkez tarafından görevleri onaylandıktan sonra başlattıkları ziyaretler aralıksız olarak sürüyor. İki günden beri İlçe’de görev yapmakta olan gazete ve internet site temsilcileriyle bir arayla gelen İYİ Parti Akyazı İlçe teşkilatı gazetemizin Akyazı temsilciliğine de bir ziyaret gerçekleştirdi.

İYİ Parti Akyazı İlçe başkanı Servet Top, beraberinde Parti Genel Sekreteri ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan yardımcısı Ayşen Aşar olduğu halde Bizim Akyazı İnternet Sitemize de bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette konuşan İlçe başkanı Servet Top, yapılan atamamızın Genel Merkezimiz tarafından onaylanmasının hemen ardından Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte sahaya indik. İlçemizde görev yapmakta olan basın mensuplarımızı da bu düşünceden hareketle ziyaret ediyoruz. Ziyaretimiz hem kendimizi tanıtmak, hem de İYİ Parti olarak neler yapacağımızı anlatmak içindir dedi.

Kısa sürede kurulmasına rağmen Partimizin halkın umudu olma yolunda önemli yol kat ettiğini hep birlikte görüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve yol arkadaşlarının yürümeye başladığı bu yolda Akyazı teşkilatı olarak bizde yürümeye başladık. Bu yürüyüş sırasında Partimizin neden kurulduğunu, neler yapmak istediğimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu paylaşımlarda vatandaşlarımızın partimize karşı çok büyük bir ilgisi olduğunu görmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz diyen İYİ Parti Akyazı İlçe Başkanı Servet Top, Genel Başkanımız ve yol arkadaşları Ülke genelinde biz de Akyazı sınırları içinde başlattığımız çalışmalarımızı her geçen gün tempomuzu arttırarak sürdürüyoruz. İnanıyorum ki, partimiz Ülkemiz insanları için umut olmuştur. Bizde oluşan bu umudu daha üst seviyelere çıkarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam ediyoruz dedi.

Akyazı’nın yerel yöneticiler tarafından kötü yönetildiğini, Akyazı’nın her geçen gün daha da geri gittiğini görmekten dolayı üzüntü duyduklarını ve Akyazı gençliğinin kötü alışkanlıklar edindiklerini gördüklerini ve bundan dolayı da büyük üzüntü içinde olduklarını anlatan İYİ Parti İlçe Başkanı Servet Top, biz parti olarak gençlerimize değer veriyoruz. Onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak, iş güç sahibi yapmak istiyoruz. Akyazı’nın daha iyi, daha güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz ve iş başına geldiğimizde Akyazılı hemşehrilerimize hizmetin en güzelini getireceğimize gönülden inanıyoruz dedi.

Akyazı’da basının çok güçlü olduğunu görüyor ve de biliyoruz. Çıktığımız bu yolda sizlerden destek bekliyoruz. Yapacağımız güzel hizmetlerde yanımızda olmanızı, eksik ve noksanlarımızı gördüğünüzde de biz yol göstermenizi istiyoruz. El birliğiyle bu güzel İlçemizi ayağa kaldırırsak bu durumdan hepimiz sonsuz bir mutluluk duyarız. Sizleri de bu mutluluğumuza ortak yapmak istiyoruz dedi.

Bizim Akyazı İnternet Sitesi olarak İYİ Parti tarafından yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiriyoruz ve hepimiz Akyazılıyız, kim Akyazı’yı bir adım öne taşıyacaksa onun yanında yer alır ve kendilerini de sonuna kadar destekleriz. Yaptıkları ziyaret için İYİ Partililere teşekkür ediyor ve kendilerine zorlu yolda başarı diliyoruz dedik.