TÜGVA AKYAZI ANKARA’DAYDILAR

Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Akyazı şubesi yetkilileri

Bu haber 2018-02-02 19:17:20 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı Akyazı şubesi yetkilileri teşkilat buluşmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen buluşma toplantısında TÜGV A Akyazı Şubesini İlçe temsilcisi Atahan Ahmet Tekir ile Teşkilat Koordinatörü Muammer Maviçiçek temsil etti.

Atahan Ahmet Tekir Ankara seyahati ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti nedeniyle Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız bize hitaben çok önemli bir konuşma yaptı. Konuşmalarını can kulağı ile dinledik. Cumhurbaşkanımızın biz gençlere ne kadar değer verdiğini bu toplantıda gördük ve mutlu olduk. Çok çalışacağız, iyi ve güzele dair ne varsa sahiplenip birliğimizi ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. “