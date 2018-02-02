HASTANE MERDİVENLERİ FİLE İLE KAPLANDI

Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar ve yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran birlikte çalıştıkları

Bu haber 2018-02-02 19:13:47 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar ve yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran birlikte çalıştıkları diğer yöneticileri Akyazı Devlet Hastanesinde sürekli olarak ilklere imza atmaya devam ediyorlar.

Düne kadar çeşitli hizmetleri ile gündem olmayı başaran Akyazı Devlet hastanesi idaresi, dün de hastanede bulunan tüm merdiven ve boşluklarını fileyle kapatarak özellikle hastanelerine gelen çocuklar başta olmak üzere tüm hasta ve yakınları için güvenli hale getirdi.

Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “ İlçemiz nüfusu 87 binleri aşmış durumda. Her gün yüzlerce hastamız hastanemize geliyor ve tedavi oluyorlar. Aralarında çocuklar, yaşlılarda var. Onlara güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla merdivenlerimiz ve boşluklarını fileyle kapattık ve böylece belki de bu çalışmamız Türkiye’de bir ilktir diye düşünüyorum”

Akyazı Devlet Hastanesine giden hatsala ve yakınları da Hastane Yönetiminin aldığı bu güvenlik önlemini takdirle karşıladıklarını söylediler ve İdareye teşekkür ettiler.