DOSTLUKLARI KISKANDIRDI

Akyazılılar önceki gün Baraka Cami yanında bulunan Kaliç Marketin önünde yol kenarında

Bu haber 2018-02-02 19:08:02 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazılılar önceki gün Baraka Cami yanında bulunan Kaliç Marketin önünde yol kenarında Akyazı Belediyesinin AK Partili Meclis Üyesi Kemal Kaliç ve Naci Çavdar, AK Partinin kuruluşundan itibaren partisi için nefer gibi çalışan iş adamı Adem Sağlam, İnşaat Müteahhidi ve iş adamı Abdullah Gezer’i taburelere oturmuş çay içerlerken görenler onları kıskanmadan edemediler.

Dostlukları eskilere dayanan bu dörtlünün taburelere oturarak çay içerken görenler dörtlünün siyaset konuştukları konusunda hemfikir oldular. Bu düşüncelerine kesinlik kazandırmak içinde kendilerine çay servisi yapan Mithat Kopya’ya onlar ne konuşuyor sorusunu sordular.

Mithat Kopya’da dörtlünün siyaset konuşmadıklarını tam anlamıyla bir dost meclisinde neler konuşuluyorsa onları konuştuklarını ve özellikle de birbirlerine takıldıklarını söylediyse de kendisine o soruyu soranları inandıramadı.

Kaliç Markete ait ve içinde dolu meyve ve sebze kasalarının olduğu minibüs yanında oturup çay için dörtlü adına açıklama iş adamı Adem Sağlam’dan geldi. Sağlam, bugün bizi siyaset konuşuyor diyenlerin yanıldıklarını söyleyebilirim. Sık sık bir arayla gelen bu dörtlü belki de ilk kez siyaset yerine sudan havadan konuştu dedi ama kendilerini taburelere oturmuş ateşli bir şekilde görenler ise Sağlam’a da inanmadılar. Çünkü bu dörtlü bir araya her gelişinde Akyazı siyasetinin nabzını tutar ve aralarında görüş alışverişi yaptıklarını biliyorlardı.