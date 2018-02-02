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EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Pazarköy Mahallesinde ikamet etmekte olan emekli
Bu haber 2018-02-02 19:04:23 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Pazarköy Mahallesinde ikamet etmekte olan emekli Emniyet Müdürü Feyzullah Ulukan, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. 72 yaşında hayatını kaybeden Feyzullah Ulukan için resmi tören yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Polisleri tarafından Türk Bayrağına sarılı tabutu evinden alınarak Pazarköy Merkez Camiine getirildi. Burada kılınan Cuma namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Yıllarca Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra Eskişehir Polis Okulu Müdürü iken emekliye ayrılan Emniyet Müdürü Feyzullah Ulukan’ın cenaze törenine İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Hendek Emniyet müdürü ve Akyazı Emniyet Müdür Vekili Şevket İlhan, Akyazı Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, STK Başkan ve Yöneticileri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, kalabalık cemaat ve Ulukan ailesinin yakınları katıldı.

Cenazenin defninden sonra tabut üzerindeki Türk Bayrağı İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli Komiser İsak Gök tarafından Feyzullah Ulukan’ın oğlu Özer Ulukan’a teslim edildi.

 

 
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