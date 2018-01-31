ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI BALLI TAHLİYE OLDU

Yaklaşık 1,5 yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı tahliye oldu
Yaklaşık 1,5 yıl önce Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı bugün Sakarya adliyesindeki davaya Kandıra Cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katıldı.
Mahkeme Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı için tahliye kararı verdi.
Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı kararname ile 1. Derece Kadrolu Bayburt Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanmıştı..