ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI BALLI TAHLİYE OLDU

Yaklaşık 1,5 yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

Bu haber 2018-01-31 06:11:42 eklenmiş ve 274 kez görüntülenmiştir.