ESKİ AKYAZI KAYMAKAMI BALLI TAHLİYE OLDU

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Yaklaşık 1,5 yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
Bu haber 2018-01-31 06:11:42 eklenmiş ve 274 kez görüntülenmiştir.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı tahliye oldu

Yaklaşık 1,5 yıl önce Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı bugün Sakarya adliyesindeki davaya Kandıra Cezaevinden SEGBİS yöntemi ile katıldı.

Mahkeme Akyazı eski kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı için tahliye kararı verdi.

 Kaymakamı Kamuran Mustafa Ballı, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı  kararname ile 1. Derece Kadrolu Bayburt Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanmıştı..

 

 
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