AKYAZI DEVLET HASTANESİNDE GEBE EĞİTİM SINIFI AÇILDI.

Akyazı Devlet Hastanesi bir ilke daha imza atarak gebe hanımlar için

Bu haber 2018-01-30 16:42:35 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Devlet Hastanesi bir ilke daha imza atarak gebe hanımlar için eğitim sınıfı açtı ve eğitimlere başladı.

Doğum öncesi dönemde ortaya çıkan değişimlere hazır olmada gebe eğitim sınıfı önemlidir

Kadını ve ailesini fiziksel ve psikolojik boyutları ile ele alarak, doğum korkularını gidermek, gebelikte ve yeni doğan döneminde oluşabilecek sorunlarla baş etmelerini sağlamak, normal doğum eylemini özendirerek tıbbi gerekliliği olmayan sezaryen oranlarını düşürmek ve anne adaylarının birbirleriyle sosyal iletişim kurmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıca gebe bilgilendirme sınıfımızda doğumu kolaylaştıracak fiziksel egzersizler, gevşeme ve nefes egzersizleri gebe kadınlara öğretilerek bilinçli bir doğum gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu bağlamda ; Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Yavuz TEPEÇINAR ''Normal Doğumun günümüzde ne kadar önemli olduğu çok açık bilim çalışmalarla somut olarak ortaya konmuştur.Bizde bu bağlamda Akyazı Devlet Hastanesi olarak çalışma yapmayı , gebe anneleri bilinçlendirmeyi amaç edindik ve Gebe Eğitim Sınıfını Akyazı Devlet Hastanesinde açtık.Halkımıza hayırlar getirir İnşallah'' dedi.