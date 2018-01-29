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BARAKA CAMİİNİN ÇALIŞKAN YÖNETİM

BARAKA CAMİİNİN ÇALIŞKAN YÖNETİM

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BARAKA CAMİİNİN ÇALIŞKAN YÖNETİM

Akyazı Merkez Çarşı Camii (baraka) Yönetimi sürede önemli hizmetlere
Bu haber 2018-01-29 23:10:27 eklenmiş ve 107 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Merkez Çarşı Camii (baraka) Yönetimi sürede önemli hizmetlere imza atmayı başardılar. Emekli İmam Hatip Yusuf Bakır’ın önderliğinde Hasan Kaliç, Emin Şenyiğit, Atilla Kır ve İsmail Kahya’dan oluşan Cami Derneği Yönetimi görevde bulundukları süre içinde camii bir baştan diğer başa elden geçirerek adeta yeniden inşa ettiler.

Kapasite bakımından küçük olmasına rağmen Akyazı’nın önemli camisi konumunda olan Baraka Camii, İmam Hatibi, Müezzini ve Yönetimi ile herkese örnek olabilecek düzeyde bir çalışma sergiliyorlar.

Cami yönetimi son olarak caminin namaz kılınan halılarını değiştirerek yeniledi. Manisa Demirci’den halıların siparişini veren ve kısa sürede de halıları yenileyen Dernek Yönetim halı değişikliği için 35 bin lira harcama yaptı.

 

Cami Derneği Başkanı Emekli İmam Hatip Yusuf Bakır, uyumlu bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirterek ben 16 yıldan beri görevdeyim. Zaman zaman Yönetim Kurulumuz değişiyor ama oluşturduğumuz birliğimiz kesinlikle sekteye uğramıyor ve gelen arkadaşlarım giden arkadaşlarımı kesinlikle aratmıyor. Görev alan herkeste oluşan “biz buraya çalışmaya ve camiimize ve de cemaatımıza hizmet etmek için geldik” düşüncesidir. İşte bu düşünceyle hareket ettiğimiz için bugüne kadar 500 bin lira civarında harcama yaptık ve camiimizi bir baştan bir başa yeniledik. Böylesine güzel hizmetler verdiğimiz için ben ve tüm çalışma arkadaşlarımın mutlu olduğunu söyleyebilirim dedi ve başvurduklarında kendilerini geri çevirmeyen hayırsever Akyazılılara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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