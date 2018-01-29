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KALP KRİZİ GEÇİREN OSMAN AKCAN YOĞUN BAKIMDA

Eski siyasetçilerimizden Refah Partisi İl Genel Meclisi üyesi
Bu haber 2018-01-29 23:02:40 eklenmiş ve 157 kez görüntülenmiştir.

Eski siyasetçilerimizden Refah Partisi İl Genel Meclisi üyesi, Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın amcası, Akif ve Malik Akcan’ın Babaları Osman Akcan geçirdiği kalp krizi sonucu Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

 

Osman Akcan’a geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar diliyoruz. BİZİM AKYAZI 
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