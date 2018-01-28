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ASAKYAZI EVİNDE YIKILDI 1-2

ASAKYAZI EVİNDE YIKILDI 1-2

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Sakarya Süper Amatör Küme A gurubunda mücadele eden ve sıkıntılı günler geçiren
Bu haber 2018-01-28 17:23:40 eklenmiş ve 129 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör Küme A gurubunda mücadele eden ve sıkıntılı günler geçiren Asakyazıspor evinde maç kazanamaz oldu. As Akyazısporun bu haftaki konuğu Erenlerspordu ve evine deplasmanda aldığı 3 altın puanla evine döndü.

Orta hakem Mehmet Akıncı’nın hatalı kararları ile maçın önüne geçtiği  müsabakada As Akyazısporda Maçın 85. Dakikasında Fatih, 88.dakikasında da İbrahim Kırmızı kartla oyun dışı kalırken  Antrenör İbrahim Altuntaş ta sahadan tribünlere gönderildi.

Erenlersporun daha üstün olduğu maçta  30. Dakikada Erdi ile öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan As Akyazı 65. Dakikada Onur’un kafa golüyle beraberliği yakaladı. Ancak 70. Dakikada Erenler Onur’la tekrar öne geçti.

Bu dakikadan sonra Akyazıspor beraberlik için Erenler kalesi önünde gol ararken hakemin hatalı kararları futbolcuları ve teknik kadroyu çileden çıkardı. 85. Dakikadan sonra kartlar havada uçuştu. Maçta başka gol olmadı. Erenlerspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

 ASAKYAZISPOR -1

ERENLERSPOR -2

HAKEMLER: Mehmet Akıncı * Furkan Kocayıldız** Ömer Faruk Kılıç **

ASAKYAZISPOR: Emre** İbrahim KK Dk.88 Faruk** Resul**(Efendi**) Hasan Ş.*** Yasin**(Mustafa**) Mustafa** Niyazi** Fatih G. KK Dk 85 Uğur** Onur** (Muhammet**)

ANTRENÖR:İbrahim Altuntaş

ERENLERSPOR: Samet ** Şevket*** Özgür** (Metehan**) Nuri*** Berkan** Mustafa*** Oğuzhan** (Fetullah**) Oğuzhan B.** Onur*** Erdi***  Bahadır** (Talha**)

ANTRENÖR: İsmail Küçük

 

 

 
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