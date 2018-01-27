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MADENİ SANATKARLARDA SEZGİN DURMUŞ YENİ BAŞKAN

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu sanayi
Bu haber 2018-01-27 20:40:14 eklenmiş ve 198 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odasının olağan genel kurulu sanayi sitesinde yapıldı. SESOB Başkanı Hasan Alişan tarafından yönetilen kongrede seçimlere tek listeyle girildi ve Sezgin Durmuş Odanın yeni başkanı oldu.  Eski başkan Hayri Curoğlu seçimlere katılmadı.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet ve hesap raporu ile Denetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve tahmini bütçenin okunması ve oy birliği ile kabul edilmesinden sonra divan Başkanı Alişan hem Yönetim Kurulunu hem de Denetim Kurulunu ayrı ayrı oylayarak ibra ettirdi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen olmadığı için divan başkanı görevimizi yargıya devrediyoruz diyerek genel kurulu kapattı.

Yargı gözetiminde gerçekleşen seçimde Sezgin Durmuş Odanın yeni başkanı olduğu açıklanırken, Ayhan Öztemel, Hüseyin Yalçın, Özkan Yılmaz, Vahap Topal, Murat Aydın, Turgut Azat Yönetim Kurulu asil üyesi seçildikleri açıklandı. Denetleme kurulu asil üyeliklerine de Çetin Satı, Faruk Acar ve Mustafa Yılmaz seçildiler.

Yapılan genel kurula Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı tüm Odaların başkanları katılırken misafir olarak da SASKF Başkanı Yaşar Zımba, Akyazı Belediye eski Başkanı Yaşar Yazıcı, AK Parti Akyazı İlçe Yönetim Kurulu üyesi Talip Boğaz, AK Partiden Milletvekili aday adayı olan Abdullah Mert, Adapazarı İnşaat Malzemeleri Odası Başkanı Hasan Pınar, Sebzeciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Ferizli Şof. Odası Başkanı Fazlı Demirci ve Adapazarı Şof. Odası B:aşkanı Feridun Canbaz katıldı.

 

 

 

 
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