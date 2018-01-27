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HIRSIZLAR ISTANBUL’DA YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Yeni Cami semtinde
Bu haber 2018-01-27 20:38:14 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Akyazı Yeni Cami semtinde bir alışveriş merkezine aynı gece üç kez girerek elektronik malzeme çalan hırsızlar İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.

Elektronik malzeme satan Yunus Emre Asan’ın dükkanına giren hırsızların R.A. (27) ve V.A. (33) oldukları kamera görüntülerinden belirlendi. Akyazı Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri ile birlikte yaptıkları ortak çalışma sonucunda iki zanlı İstanbul Beyoğlu ve Fatih İlçelerinde iki adrese eş zamanlı olarak yaptıkları baskınla yakalanarak Sakarya’ya getirildi.

Yakalanan şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar bulunamadı. İşlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildiler.

 

Bilgisayarların son zamanlarda gündemden düşmeyen sanal para (Bitcoin) serveri olarak kullanılmak için çalındığını da belirleyen Emniyet ekipleri çalıntı malları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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