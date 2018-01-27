ALAAĞAÇ ZORLU MAÇTAN 1 PUAN ÇIKARDI 2-2

Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden Alaağaçspor 2. Yarıda arka arkaya kaybedilen

Bu haber 2018-01-27 17:25:03 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

Süper Amatör Küme B gurubunda mücadele eden Alaağaçspor 2. Yarıda arka arkaya kaybedilen

2 maçtan sonra evinde ağırladığı Kocaali sporla kıran kırana oynadığı maçtan 1 altın puan çıkardı.

Maça hızlı başlayan Alaağaçspor ilk dakikalarda eline geçirdiği fırsatlardan yararlanamadı. 14. Dakikada

Erdem Kocaali kalesi önündeki karambolde topu filelere gönderdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kocaalispor 55. dakikadaUğur ve65.dakikada penaltıdan Talha ile 2 gol

kazanınca 2-1 öne geçti.

Bu dakikadan sonra top bir o kalede bir bu kalede oynanmaya başladı. 75.dakikada Alaağaç beraberliği yakaladı.

Enes sol taraftan çalımlarla ceza alanına girdi. Yerden kesti. Adrese teslim Bu topu Ömerboş kaleye göndermekte

zorlanmadı. Bu dakikadan sonra ker iki tafa ta neticeyi değiştirmek için yakaladığı fırsatları cömertçe harcayınca

neticeyi değiştiremedi. Sonuçta Alaağaç 1 altın puan almayı başarırken zirve mücadelesi yapan Kocaalispor 2 altın

puandan oldu.

Maçın 90+3. Dakikasında Alaağçsporlu Erkan kırmızı kart gördü.

Alaağaçspor: 2-Kocaalispor: 2

Saha: Kuzuluk Sentetik

Hakemler: Ertuğrul Kardeş** Önder Demir*** İdris Çağatay***

Alaağaçspor: Doğan** (Murat**), Adem** (Bekir**), Soner*** Enes*** Erdi*** Erdem*** Berkay** Ömer** Erkan (K.Kart),

Mustafa** (Oktay***), Enes K.**

Antrenör: Özcan Bulut

Kocaalispor: Uğur** Serkan** Talha** Muzaffer*** Tuna*** Muhammet** (Hakan**), Fatih** Okan** Talha Y.***

Uğur A.*** Kadir** (Hasan**)

Antrenör: Hasan Atalay

Goller: Dk.14 Erdem, Dk.75 Ömer (Alaağaçspor), Dk.55 Uğur A., Dk.65 Talha (Kocaalispor)

Kırmızı Kart: Dk.90+3 Erkan (Alaağaçspor)