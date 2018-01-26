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KAYMAKAM AKYAZI BASININA VEDA EDEREK İLÇEDEN AYRILDI

16 aydan beri Akyazı Kaymakamlığı görevini yürütmekte olan Ömer Kalaylı'nın
Bu haber 2018-01-26 22:39:35 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

16 aydan beri Akyazı Kaymakamlığı görevini yürütmekte olan Ömer Kalaylı'nın Uşak Vali yardımcılığı İl Özel İdare Genel Sekreterliğine tayinin çıkması nedeniyle başlattığı veda ziyaretlerinden birini de Akyazı’da görev yapmakta olan Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi temsilcisi Kenan Certel, Bizim Sakarya ve DHA temsilcisi Alaattin Onur, Akyazı Net İnternet Sitesi Editörü Davut Kaya ile aynı site Muhabiri Hacı İbrahim Aydın’a yaptı.

Ziyarette konuşan Kaymakam Ömer Kalaylı, 16 ayını geçirdiği Akyazı’da önemli dostluklar edindiğini belirtti ve birçok İl’den daha fazla basın mensubunun bulunduğu Akyazı’da basının hayli güçlü olduğunun altını çizdi ve kısa sürede yapmaya çalıştığımız çalışmalarımızda bizlere desteğini esirgemeyen sizlere sonsuz teşekkür ediyorum dedi.

Akyazı’nın çok güzel bir İlçe ve insanlarının da çok cana yakın olduğunu belirten Kaymakam Kalaylı, inşallah benden sonra gelen Kaymakam arkadaşım benim süremin yetmemesi nedeniyle yarıda kalan çalışmalarımı tamamlar ve böylece Akyazı hak ettiği hizmetleri alır dedi.

Güzel duygular içinde Akyazı’dan ayrılıyorum. Sizlerin aracılığı ile tüm Akyazı halkına bana verdikleri desteklerden ve beni bağırlarına basmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Akyazı’ya geldim sizler bana gönlünüzü ve evlerinizin kapılarını açtınız. Ben de sizleri yeni görev yerimde bekliyorum. Bulunduğum taraflara yolunuz düştüğünde orada bir dostunuzun, bir evinizin bulunduğunu lütfen unutmayın dedi ve herkese selam ve sevgilerimi yine sizlerin aracılığı ile gönderiyorum diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaymakam Ömer Kalaylının yaptığı veda ziyaretinde ev sahipliği yapan gazetecilerde kısa sürede olsa yaptığı başarılı hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiler ve kendisine yeni görev yerinde başarılar dilediler ve Kaymakam Kalaylı’ya eşinin Uşak’lı olmasından dolayı da hanım köylü oldunuz demeyi de ihmal etmediler.

 

Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi Kenan Certel de Kaymakam Kalaylı’ya Akyazı’da bulunduğu süre içinde kendisiyle ilgili olarak yapılan haber ve resimlerden oluşan bir  CD takdim etti.
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