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MEHMETÇİKLERİN ZAFERİ İÇİN AKYAZILILAR DUA ETTİ

Akyazı’nın ve de Marmara bölgemizin en önemli camilerinden biri olma özelliği taşıyan
Bu haber 2018-01-26 22:18:09 eklenmiş ve 58 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın ve de Marmara bölgemizin en önemli camilerinden biri olma özelliği taşıyan Gazi Süleyman paşa Caminden Cuma namazını kıldıktan sonra çıkan Akyazılılar, Ülkemizin bekası, huzuru ve güveni için sınırlarımız dışında operasyona başlayan kahraman Mehmetçiklerimizin zaferler kazanarak ve teröristleri temizleyerek, tek bir Mehmetçiğimizin burnu bile kanamadan geri dönmeleri için okunan Kuran-ı Kerimden sonra yapılan dua için ellerini semaya kaldırarak yüce Mevlam’ıza  niyazda bulundular.

Düzenlenen okumaya ve akabinde yapılan duaya Akyazı protokolünün yanı sıra  çok sayıda Akyazılı da katıldı. Kuran-ı Kerim okumasını Akyazı’da görevli İmam Hatipler yaparken, duayı da İlçe Vaizi ve Müftü Vekili Yunus Altan yaptırdı. Akyazılılarda yüksek sesle ve hep birlikte amin diyerek dualarını kahramanlarımıza göndermiş oldu.

Kahraman Mehmetçiğimiz için bir duada Merkez Çarşı Cami’nde (Baraka) yapıldı. Cami İmam Hatibi Kadir Kurdoğlu tarafından yapıldı. İkindi namazı öncesi Kuran-ı Kerim okuyan sonra da Kahraman Askerlerimizin zafer kazanmaları için dua eden Kurdoğlu’na cami cemaati de amin diyerek yapılan duanın kabulü için yüce mevlaya yalvardılar.

Dualardan sonra cemaata irmik helvası ikramı yapıldı.
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