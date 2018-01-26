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VALİ BALKANLIOĞLU AKYAZI MUHTARLARININ DERTLERİNİ DİNLEDİ

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Durmuşlar mahalle Muhtarı Bekir Durmuş beraberinde
Bu haber 2018-01-26 22:14:17 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Durmuşlar mahalle Muhtarı Bekir Durmuş beraberinde Dernek Yönetim Kurul üyesi ve Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz ve Çakıroğlu Mahalle Muhtarı Mustafa Turan olduğu halde Vali İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret ederek sorunlarını aktardılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı ve Durmuşlar Mahalle Muhtarı Bekir Durmuş yaptıkları ziyarette Vali Balkanlıoğlu’na yapımı sürmekte olan Ballıkaya barajı sınırları içinde kalan Beldibi, Gökçeler, Mansurlar, Çakıroğlu ve Durmuşlar Mahallelerinin önemli kısmının yapılacak olan inşaattan etkilenecek olduğunu, 2010 yılından beri yöre halkının mevcut sorunlarının çözülemediğini,  yapılması gereken kamulaştırmanın aradan geçen bunca zamana rağmen halen beşte birinin yapılmış olmasından dolayı yöre halkının gergin bir bekleyiş içine ittiğini, kamulaştırmanın tamamlandığı yerler için belirlenen fiyatlarında yöre halkını memnun etmediğini ve mağdur ettiğini aktardıklarını söyledi.

Bekir Durmuş,  sürmekte olan baraj inşaatı nedeniyle Mahalle mezarlıklarının kaldırılması için yeni mezarlık yerlerinin henüz belirlenmemiş olması, D-140 Karayolunun yine baraj çalışmaları nedeniyle güzergah değişikliğinin yapılması gerektiği, ancak şu ana kadar güzergah değişikliğinin nasıl yapılacağı konularında yöre halkının bilgilendirilmediği ve bu nedenle vatandaşların sıkıntı içinde ve gergin bir bekleyiş içinde olduklarını Salın Valimize anlattık ve kendilerini anlattıklarımızı yerinde görmeleri için de Ballıkaya baraj bölgesini görmesi içinde davet ettik dedi.

Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş,  Vali Balkanlıoğlu’nun anlattıklarını can kulağıyla dinlediğini ve bahse konu olan sorunlarla ilgili yetkililerden gerekli bilgileri aldıktan sonra da bölgeye gelme sözü verdiğini söyledi ve bizi anlayışla ve sıcak karşılayan Sayın Valimize teşekkür ederiz diyerek açıklamasını tamamladı.

 

 
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