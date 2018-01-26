YUVALAKATA YANGIN BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Akyazı Yuvalak Mahallesinde içinde Muhtarlık, Cami ve Kuran Kursu

Bu haber 2018-01-26 22:12:22 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Yuvalak Mahallesinde içinde Muhtarlık, Cami ve Kuran Kursu Derneğinin de bulunduğu binada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Binanın ikinci katında henüz sebebi belirlenemeyen sebepten ötürü çıkan yangın bir anda büyüyünce alt katta bulunan kahvehaneye de sıçradı. Binanın ahşap olması yangının büyümesine neden oldu. Yangın Mahalline gelen itfaiye ekipleri güçlükle yangını kontrol altına aldı. SEDAŞ ekipleri de olası bir elektrik kaçağına karşı binaya giden telleri kesti. Yangın sonrasında binanın ikinci katında bulunan dernek odasında b.ulunan tüm eşyalar yandı.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.