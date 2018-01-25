KAYMAKAM ÖMER KALAYLI VEDA EDİYOR

Yaklaşık 1 yıl önce İlçemize atanarak Kaymakamlık görevini başarı ile sürdüren Kaymakam

Bu haber 2018-01-25 12:27:38 eklenmiş ve 215 kez görüntülenmiştir.

Yaklaşık 1 yıl önce İlçemize atanarak Kaymakamlık görevini başarı ile sürdüren Kaymakam Ömer Kalaylı Uşak il Özel İdaresi Sekreterliğine atanması dolayısı ile ilçemizdeki veda ziyaretlerini tamamladı. Kaymakam Kalaylı 26 Ocak 2018 Cuma günü yeni görev yerine gitmek üzere Akyazı’dan ayrılacak. Kaymakam Kalaylı ayrılcağı son gün Akyazıda görev yapan Basın mensuplarını ziyaret ederek onlarla veda edecek.

Kaymakam Kalaylı ilçeden ayrılmadan önce bir de veda mesakı yayınladı. Kaymakam Ömer Kalaylı’nın veda mesajı şöyle;

“ Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne atanmam sebebiyle Akyazı Kaymakamlığı görevimden yakın zamanda ayrılacak olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Göreve başladığım 12.12.2016 tarihinden itibaren güzel İlçemiz Akyazı’da görev üstlenerek hizmet vermiş olmanın mutluluğu içerisindeyim.

Yaklaşık bir yılı aşan görev sürem boyunca, devlet-vatandaş işbirliğini sağlamayı, Kaymakamlığımızın kapısını herkese ardına kadar açık tutmayı, ilçenin sorunlarını etkin, süratli, verimli yöntemlerle çözmeyi, kamu kaynaklarını ilçenin önceliklerini gözeterek rasyonel, etkin, verimli kullanmayı, kamu kurum ve kuruluşları arasında uyum, eşgüdüm, koordinasyon ve ortak aklı sağlamayı, farklı toplum kesimlerini kaynaştırmayı, ekonomik ve fiziki gelişmenin yanı sıra sosyal ve kültürel dokuyu güçlendirmeyi, İlçede sevgi, saygı ve güven ortamını geliştirmeyi, sorunların üzerine kamu kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan bir ekip çalışmasıyla elimizden gelenin en iyisini yapmayı, temel hedef olarak aldık.

Hizmetler yürütülürken büyük bir hizmet heyecanı ve azimle, ayrım yapılmaksızın bütünü kucaklayan bir anlayışla, mevzuata ve hakkaniyete uygun, herkese eşit, objektif, adil, şeffaf ve etkin bir hizmet sunarak yerine getirilmeye çalışılmıştır.

Saygıdeğer Akyazılılar,

İlçemizde eğitime büyük önem vererek en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın en donanımlı şekilde ve sevgi dolu bireyler olarak yetişmesi en büyük görevimiz oldu. Bunu, hem çocuklarımızın, hem de ülkemizin geleceği bakımından hayati derecede önemli gördük.

Görev sürem boyunca özellikle ."İnsanı yaşat ki; Devlet yaşasın" düsturundan hareketle “Kimsesizlerin Kimsesi” olmaya büyük bir hassasiyet gösterdik. Toplumda dezavantajlı gördüğümüz engellilerimize, yaşlılarımıza, düşkünlerimize ve ihtiyaç sahibi ailelerimize özel bir önem vermeye çalıştık. Bu kesimlerin Akyazı’da daha mutlu ve müreffeh yaşamaları için gayret ettik. Bu kapsamda yapılan barınma yardımları, ayni ve nakdi yardımlarla muhtaç insanlarımızın önemli sorunlarını çözmeye çalıştık. Aynı şekilde vatanımızın ve aziz milletimizin bekası için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizin bizlere emanetleri olan Şehit Ailelerimizin ve Kahraman Gazilerimizin hep yanlarında olarak onların hayır dualarını almaya çalıştık.

Mümkün olduğu kadar insanlarımızın yanında olma, onların acılarını ve mutluluklarını paylaşma, daha fazla mahallelerimizi ziyaret ederek Vatandaş Buluşması-Halk Toplantılarıyla onların sorun ve ihtiyaçlarını giderme hususuna büyük bir gayret ve hassasiyet göstermeye çalıştık.

Huzur ve güven ortamı içerisinde, fevkalade doğal güzelliklere ve önemli zenginliklere sahip Akyazı’nın başta Doğa Turizmi, Termal Turizm, Sanayi ve Tarım alanındaki mevcut potansiyelini değerlendirerek daha gelişmiş, daha müreffeh bir ilçe haline gelebileceğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Görevler, makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Akyazı’da görev yaparken, yaptığımız bütün çalışma ve hizmetlerde vicdanen rahat ve huzurlu olabilme düsturuyla yola çıkıp geride hoş bir sada bırakabilmek en büyük şiarımız olmuştur.

Değerli Akyazılılar,

Ülkemizin ve Sakarya’mızın en güzel ilçelerinden birisi olan Akyazı’da çalışmaktan, Akyazı’ya ve Akyazılılara hizmet etmekten büyük onur ve bahtiyarlık duydum. Bundan böyle de bu güzel ilçemizi ve halkımızı daima sevgiyle ve özlemle gönlümde yaşatacağım. Akyazı’lılara olan gönül bağımızın yaşamımız boyunca süreceğini içtenlikle belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlere arz-ı veda ederken, bir yılı aşkın süredir yürüttüğüm Akyazı Kaymakamlığım sırasında gerçekleştirilen proje, hizmet ve çalışmalara büyük destek veren, Akyazı’ya müşterek hizmet etme bahtiyarlığını yaşadığımız ve hep yardımlarını gördüğüm başta Sayın Valimiz İrfan BALKANLIOĞLU’na, Sayın Milletvekillerimize, aynı zamanda Akyazılı Hemşehrimiz olan TZOB Genel Başkanımız Şemsi BAYRAKTAR’a, Akyazı Belediye Başkanımız Hasan AKCAN’a, Belediye Meclis Üyelerimize, Meslek Kuruluşu ve Oda Başkanlarımıza, Siyasi Parti Başkanlarımıza, mesai gözetmeden halkımıza en verimli hizmetleri sunabilmek için birlikte çaba sarfettiğimiz kamu kurumlarının amir ve çalışanlarına, mesai arkadaşlarıma, adli ve askeri erkana, tüm mahalle muhtarlarımıza, basın mensuplarına şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.”