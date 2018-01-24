HİKMET ÖZGÜR’DEN SERT AÇIKLAMA

Geçtiğimiz Pazar günü 5 adayın kıyasıya çekiştiği Akyazı Şoförler ve Otomobilciler

Bu haber 2018-01-24 21:50:29 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz Pazar günü 5 adayın kıyasıya çekiştiği Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odasının gerçekleşen genel kurulunda rakiplerinden daha faz la oy alarak tekrar başkan seçilen ve güven tazeleyen Hikmet Özgür’den kendisiyle yarışan ve tam bir demokrasi örneği sergileyen rakiplerine ve genel kurullarına katılarak oylarını özgürce kullanan şoför esnafına teşekkür, seçim süresi içinde yapılacak olan kongreyle yakından uzaktan ilgileri olmamasına rağmen Belediye Başkanı Hasan Akcan başta olmak üzere kendisini kötüleyerek ve de milliyetçilik yaparak açık tavır alanlara da sert bir açıklama geldi.

Herkes işine bakacak

Hikmet Özgür, yaptığımız genel kurulumuzda benimle birlikte 4 arkadaşım daha başkanlığa aday olduklarını açıklayarak yarışa girdi. Bundan olağan ne olabilir ki. Benim anlayamadığım husus ise Odamızla yakından uzaktan ilgisi olmayan bazı kişilerin devreye girerek üyelerimizle yakın temas kurup onların kafalarını karıştırıp beni saf dışı bırakmak istemeleridir. Benim saf dışı olmamı sağlayacak olan dışarıdan gazel okuyanlar değil Odamıza kayıtlı ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerimizdir. Onlarda genel kurulda oylarını özgürce kullanarak beni ve arkadaşlarımı tekrar göreve getirdi. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum dedi.

Kafa karıştıranların başında Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın gelmesi beni ve arkadaşlarımı ziyadesiyle üzmüştür. Çünkü yaptığımız kongre kendisini hiç mi hiç ilgilendirmemektedir. Buna rağmen bulunduğu ortamlarda sürekli olarak benim aleyhimde konuşması, milliyetçilik yapması ve başkanlığımın sonlanması gerektiğini ifade etmesi bu üzüntümüzü daha da arttırmıştır diyen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet Özgür, tarafsız olması gereken Belediye başkanı Hasan Akcan bizim seçimimize müdahale etmeye gayret göstereceğine önce kendi işini layıkıyla yapmalı. Akyazı-Çıldırlar arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlara ait durağı 10 kişilik Zabıta ekibiyle kaldırmaya kalkmasına o gün bir anlam verememiştim. Seçim çalışmalarımızda anlardım ki, o davranışta benim seçimi kaybetmemle ilgiliymiş. Tarafsızlığını kaybederek yaptığı o davranış bile beni devirmeye yetmedi dedi. Kendisi bizim seçimle ilgileneceğine hizmet alamadığı için sıkıntı içinde olanlara hizmet vermek için gayret göstersin. Kısaca kendi işine baksın dedi.

Belediye Başkanı Akcan’ın dışında bana rakip olarak çıkan bir kardeşimin çalıştığı Akyazı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifine ait telefonların kullanılarak üyelere ulaşılmak istenmesi, o Kooperatifin Başkanı olan Ahmet Durmuş’un kongre günü her ne kadar ben tarafsızım açıklaması yapmış da olsa taraflı olduğunun tespit edilmesi ve bir kamu görevlisinin (ismi bizde saklı) hazirun listesinin bulunduğu masada oturarak telefonuyla desteklediği bir aday için üyeleri aramasını seçimlere doğrudan müdahale olarak değerlendiriyorum diyen Özgür, böyle olumsuz davranış sergileyenleri de şiddetle ve esefle kınıyorum dedi.

Ben Türk Milliyetçisiyim

Ben İlçemizin Reşadiye Mahallesinde yaşayan ve mütevazi bir ailenin çocuğuyum. Ve de İstiklal Gazisi torunuyum. Yalanla dolayla hiç işim olmaz. Siyasetçi de değilim. Üyelerim için her şeyi yapmaya hazır biriyim. 16 yıldan beri Şoförler ve Otomobilciler Odasının başkanlığını yapmaktayım. Hiçbir şaibem olmamıştır. Olamazda. Üyelerim bunu bildikleri için beni bir kez daha seçmek suretiyle bana olan güvenlerini ortaya koymuşlardır. Kısaca Milliyetçilik yapanlara buradan şöyle sesleniyorum. Evet ben Türk Milliyetçisiyim.

Ben ve arkadaşlarım daha fazla çalışacağız

Yukarıda da ifade ettiğim gibi yaptığımız kongre örnek gösterilebilecek kalitede ve güzellikte bir kongre olmuştur. Bir kez daha hem aday arkadaşlarımı, hem de oylarını özgürce kullanan üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum diyen Hikmet Özgür açıklamasını şöyle tamamladı “ Ben ve arkadaşlarım bize inanıp ve güvenip oy veren ve bizi destekleyen üyelerimize hiçbir ayırım yapmadan hizmet etmek için hazırız. Dürüstlükten ve doğruluktan ödün vermeden daha fazla çalışıp sorunlarımızı çözmenin yollarını arayacağız”