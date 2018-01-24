S.A.B.A.H.’TAN TRAC’A NEZAKET ZİYARETİ

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama

Bu haber 2018-01-24 21:27:37 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneğinden 12 kişilik amatör telsizci gurubu Sakarya TRAC’ı (Türkiye Radyo Amatörleri Sakarya Şubesini) topluca ziyaret ederek derneğe üye oldular.

TRAC Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Sunman ve dernek üyeleri S.A.B.A.H. ekibine oldukça sıcak bir karşılama yaparak hoş geldiniz dediler.

S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut merkezi Hendek İlçesinde bulunan TRAC’a arkadaşlarımla birlikte bir iadeyi ziyaret gerçekleştirdik, farklı alanlarda faaliyet göstermemize rağmen afetler durumunda birbirimizi tamamlayan yönlerimiz olduğunu belirledik. S.A.B.A.H. derneği üyelerinin aynı zamanda birer amatör telsizci olması gerektiğinin farkına vararak sınavlara girerek Amatör telsizci belgesi alan arkadaşlarımızla birlikte TRAC’a üye olduk. Toplantımızda müşterek faaliyetlerde bulunma kararı da aldık. Bizleri sıcak mekanlarında misafir eden Trac yönetici ve üyelerine çok teşekkür ediyorum dedi.

Sohbette TRAC eski Başkanlarından Hasan Yarıcı 17 Ağustos depreminde TRAC olarak devletimizin sistemlerinin çöktüğü bir ortamda telsiz sistemleri ile gerçekleştirdikleri hizmetlerini anektotlar halinde anlattı. İlgi ile dinlenen bu yaşanmış olaylar amatör telsizciliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ziyaret her iki dernek üyelerinin kısa zamanda da olsa kaynaşmasına neden oldu. Birlikte ortak faaliyetlerde bulunmak için fikir birliğine varıldı. Yeni üyelerin telsizlerinin frekansları TRAC’a göre yeniden ayarlandı.

Çay ve meyve ikramının ardından toplu fotoğraf çekimi ile birlikte misafirler Akyazı ve Adapazarına döndüler.