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KUZULUKSPOR YENİDEN ATAĞA GEÇTİ 4-0

İkinci yarıda oynadığı iki maçı 3-0 öndeyken 3-3 berabere tamamlayan
Bu haber 2018-01-23 22:47:41 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

İkinci yarıda oynadığı iki maçı 3-0 öndeyken 3-3 berabere tamamlayan ve iki maçta 4 puan kaybeden Kuzulukspor, üçüncü maçında Altınderespor’u deplasmanda 4-1 yenmeyi başardı ve ikinci yarıda ilk galibiyetiyle tanıştı.

Altınderespor’u Fatih, Serkan, Uğur ve İsmail’in attığı gollerle yenmeyi başaran Kuzulukspor grubunda iddialı olma özelliğini muhafaza ediyor.

 

Kulüp başkanı Yusuf Çokal, ligin ikinci yarısına iyi başlayamadık. Farklı öne geçtiğimiz maçları berabere tamamlayarak önemli sayılacak puan kaybı yaşadık. Altınderespor galibiyeti ile çıkışa geçtik v e önümüzdeki haftalarda da bu çıkışımızı sürdürmek azmindeyiz. İnşallah ligin sonunda bir üst lige çıkacak takımlardan biri biz oluruz dedi.  
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