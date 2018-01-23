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ŞEKER TADINDA BİR KONGRE

Geçtiğimiz Pazar günü Akyazı’da gerçekleşen ve 5 adayın kıyasıya
Bu haber 2018-01-23 22:43:54 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz Pazar günü Akyazı’da gerçekleşen ve 5 adayın kıyasıya çekiştiği Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının kongresi aradan geçen zamana rağmen halen çok konuşuluyor.

5 adaylı bir kongre olmasına rağmen adaylar ve taraftarları arasında en küçük bir olumsuzluğun yaşanmadığı, demokrasi kurallarına harfiyen uyulduğu bu kongre herkesin de aynı fikirde birleştiği şekliyle şeker tadında bir kongre oldu.

Katılım rekoru da kırıldı

Oy kullanma hakkına sahip 608 üyeden 508’inin kongreye katılarak desteklediği adaya oy vermesi ile bu kongrede bir de katılım rekoru kırılmış oldu. Kullanılan oyların 159’unu alarak ipi göğüslemeyi başaran ve bir kez daha güven tazeleyen mevcut başkan Hikmet Özgür’ü zorlayan isim ise en genç aday olan Şaban Özdemir oldu. Özdemir’de 147 oy alarak gelecek için umut vaat ettiğini göstermiş oldu.

Adaylar sayımı yan yana oturarak takip etti

Şoförler ve Otomobilciler Odasının yargı gözetiminde yapılan seçiminde sandıklar açıldıktan sonra yapılan oy sayımını başkanlığa aday olan 5 aday kongreyi yöneten divanın masasına oturarak birlikte takip ettiler. Sayım bittikten ve İlçe Seçim Kurulu Müdürü de sonuçları açıkladıktan sonra bütün adayların birbirlerini kutlaması görülmesi gereken güzellikteydi.

Akyazı’nın şoför Nebahati

Akyazı Şoförler Odasına kayıtlı kadın üyelerden sadece biri ticari taksi şoförlüğü yapıyor. Kuzuluk İhlas Kaplıca tesislerindeki taksi durağında mesleğini icra eden Hülya (Melek) Kütükçü evli ve 2’de çocuk annesi. 5 yıldan beri taksi şoförlüğü yapan Hülya (Melek) Kütükçü’ye Akyazı ve Kuzuluklular Şoför Nebahat ismini taktılar.

Gerçekleşen kongreye katılan ve herkesin dikkatlerini üzerinde toplayan Hülya (Melek) Kütükçü salona gelerek hem oyunu kullandı hem de üyesi olduğu Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından adına hazırlanan plaketi SESOB Başkanı Hasan Alişan’ın elinden aldı. 

Akyazı’nın ve Kuzuluk’un şoför Nebahati Hülya (Melek) Kütükçü plaketini alırken birlik Başkanı Alişan’dan durakları için bir kulübe istedi. Alişan’da bütün eksiğinizi tamamlayacağım sözünü verdi.

Alişan; Örnek kongre dedi

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odasının gerçekleşen kongresini yöneten SESOB Başkanı Hasan Alişan, 5 adaylı bir kongre olmasına rağmen yapılan bu kongrenin örnek teşkil ettiğini söyledi ve gerçekten söylemek gerekirse tam bir demokrasi anlayışı içinde başlayan ve sonlanan bu genel kurul uzun zaman hafızalardan silinmeyecektir dedi ve Akyazılı şoför esnafını ve Genel Kurula ev sahipliği yapan Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticilerini kutladı.

 

 
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