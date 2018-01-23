Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BİR GECEDE AYNI İŞ YERİNİ ÜÇ KEZ SOYDULAR

BİR GECEDE AYNI İŞ YERİNİ ÜÇ KEZ SOYDULAR

KUZULUKSPOR YENİDEN ATAĞA GEÇTİ 4-0

KUZULUKSPOR YENİDEN ATAĞA GEÇTİ 4-0

ŞEKER TADINDA BİR KONGRE

ŞEKER TADINDA BİR KONGRE

VİRAJI ALAMADI YAN YATTI

VİRAJI ALAMADI YAN YATTI

KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR

KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR

COŞKUN KOBYA TOKYO'DA

COŞKUN KOBYA TOKYO'DA

VİRAJI ALAMADI YAN YATTI

D140 Karayolu Şerefiye mevkiinde Dokurcundan
Bu haber 2018-01-23 22:41:51 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

D140 Karayolu Şerefiye mevkiinde Dokurcundan Akyazı istikametine giden TIR virajı alamayınca şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Şerefiye Mahallesi D140 Karayolunda meydana geldi. İddialara göre 34 AN 90** plakalı TIR sürücüsü Dokurcundan Akyazı’ya istikametine seyir halindeydi. Reşadiye rampasını inen ve Şerefiyedeki keskin virajı alamayan TIR bir anda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan TIR yan yatarak durabilirken sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemeler yaptı. Yan yatan TIR kurtarıcı yardımı ile olay yerinden alındı.

 

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:59 - BİR GECEDE AYNI İŞ YERİNİ ÜÇ KEZ SOYDULAR
Akyazı Cumhuriyet mahallesinde işyeri merkezinde bulunan bir iş yerini hırsızlar aynı...
22:43 - VİRAJI ALAMADI YAN YATTI
D140 Karayolu Şerefiye mevkiinde Dokurcundan...
22:34 - 17 OCAK AKYAZIDAKİ KANLI SOYGUNUN YIL DÖNÜMÜ
17 Ocak 1981 yılında bir gurup THKP-C li teröristin Akyazı’da yapmış oldukları ...
20:04 - DOLMUŞ DURAĞA ÇARPTI; BİR ÖĞRENCİ YARALANDI
İsmail G. Yönetimindeki 54 HY 39* plakalı minibüs sabah saatlerinde...
21:21 - LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
...
21:21 - LİNÇ EDİLMEKTEN KURTARILAN GENÇ SAVCILIĞA BAŞVURDU
31 Aralık 2017 Pazar günü saat 15.00 sıralarında Ümit Ö. adındaki...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ