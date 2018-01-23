VİRAJI ALAMADI YAN YATTI

D140 Karayolu Şerefiye mevkiinde Dokurcundan

Bu haber 2018-01-23 22:41:51 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

D140 Karayolu Şerefiye mevkiinde Dokurcundan Akyazı istikametine giden TIR virajı alamayınca şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Şerefiye Mahallesi D140 Karayolunda meydana geldi. İddialara göre 34 AN 90** plakalı TIR sürücüsü Dokurcundan Akyazı’ya istikametine seyir halindeydi. Reşadiye rampasını inen ve Şerefiyedeki keskin virajı alamayan TIR bir anda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Şarampole yuvarlanan TIR yan yatarak durabilirken sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazayla ilgili incelemeler yaptı. Yan yatan TIR kurtarıcı yardımı ile olay yerinden alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.