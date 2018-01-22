KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR

Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Değerler Eğitimi

Bu haber 2018-01-22 23:00:08 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Değerler Eğitimi kapsamında "Karne sevincimi büyüklerimle paylaşıyorum" etkinliği yaptı.

17 öğrenci ve 3 öğretmenin katıldığı etkinliğe her şubeden dönem birincisi olan öğrenciler katıldı. Yanlarında götürdükleri hediyeleri Hendek ilçemizde bulunan Melek Nişancı Huzurevindeki büyüklerine verdiler. Onların elini öperek karnelerini gösterdiler. Sohbet ettiler. Ayrıca birlikte türküler söyleyip oyunlar oynadılar. Keyifli anların yaşandığı etkinliğe katılan okul müdürü Fatih Yılmaz " Organizasyonu planlayan Gökhan Sandıkçı öğretmenime, Kavalıyla organizasyona renk katan Erkan Selçuk öğretmenime, derslerindeki başarılarıyla bu etkinlikte yer almayı hak eden öğrencilerime, araç desteği sağlayan Akyazı Belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak da bizleri kabul eden Melek Nişancı Huzurevi yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Eğer burada misafir olan eli öpülesi büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize." dedi.