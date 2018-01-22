Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR

KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR

COŞKUN KOBYA TOKYO'DA

COŞKUN KOBYA TOKYO'DA

AKYAZI ŞÖFÖRLER ODASINDA 5 ADAYLI KONGRE-

AKYAZI ŞÖFÖRLER ODASINDA 5 ADAYLI KONGRE-

S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ

S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ

BEKLENİYORDU: KAYMAKAM KALAYLI UŞAK İLİNE ATANDI

BEKLENİYORDU: KAYMAKAM KALAYLI UŞAK İLİNE ATANDI

AKP YENİ İLÇE YÖNETİMİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

AKP YENİ İLÇE YÖNETİMİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR

Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Değerler Eğitimi
Bu haber 2018-01-22 23:00:08 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Değerler Eğitimi kapsamında "Karne sevincimi büyüklerimle paylaşıyorum" etkinliği yaptı.

 

17 öğrenci ve 3 öğretmenin katıldığı etkinliğe her şubeden dönem birincisi olan öğrenciler katıldı. Yanlarında götürdükleri hediyeleri Hendek ilçemizde bulunan Melek Nişancı Huzurevindeki büyüklerine  verdiler. Onların elini öperek karnelerini gösterdiler. Sohbet ettiler.  Ayrıca birlikte türküler söyleyip oyunlar oynadılar. Keyifli anların yaşandığı etkinliğe katılan okul müdürü Fatih Yılmaz " Organizasyonu planlayan Gökhan Sandıkçı öğretmenime, Kavalıyla organizasyona  renk katan Erkan Selçuk öğretmenime, derslerindeki başarılarıyla bu etkinlikte yer almayı hak eden öğrencilerime, araç desteği sağlayan Akyazı Belediyemize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak da bizleri kabul eden Melek Nişancı Huzurevi yönetimine şükranlarımı sunuyorum. Eğer burada misafir olan eli öpülesi büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize." dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
23:01 - KARNE SEVİNCİNİ BÜYÜKLERİ İLE PAYLAŞTILAR
Akyazı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Değerler Eğitimi...
23:16 - COŞKUN KOBYA TOKYO'DA
Akyazı İlçesinin sevilen öğretmenlerinden şu anda Adapazarı...
00:17 - S.A.B.A.H.’TAN MİNİKLERE AFET EĞİTİMİ
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, ...
22:39 - SİYER YARIŞMASINDA DERECE ALANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI
Akyazı İnönü Ortaokulu Müdürlüğü tarafından okulda ...
14:53 - ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI
2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi....
10:45 - ÖĞRENCİLER YARIN KARNELERİNİ ALARAK TATİLE GİRİYOR
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı I. Kanaat dönemi 19 OCAK 2018 Cuma günü öğrencilerin karne...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ