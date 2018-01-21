COŞKUN KOBYA TOKYO'DA

Akyazı İlçesinin sevilen öğretmenlerinden şu anda Adapazarı

Bu haber 2018-01-21 23:15:21 eklenmiş ve 138 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçesinin sevilen öğretmenlerinden şu anda Adapazarı Türk-İş İlkokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Coşkun KOBYA’ MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve JİCA ( Japon Uluslar arası İşbirliği Ajansı) tarafından 2010 yılından beri ortaklaşa sürdürülen ‘ (School Based Disaster Education) Okul Tabanlı Afet Eğitimlerine katılmak üzere Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitti.

Planlama çerçevesinde Coşkun KOBYA’ nın içinde bulunduğu 14 kişilik ekip, projenin öğretmen eğitimi ve materyal hazırlama süreçlerinde görevlendirilmek üzere, 22 Ocak- 9 Şubat 2018 tarihleri arasında Tokyo, Miagi - Sendai, Hyogo - Kobe bölgelerinde çeşitli eğitimlere katılacak, bu bölgelerdeki Afet Eğitim Merkezlerinde eğitimler alacak.

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih AKTEKİN’in başkanlığındaki heyet 22/01/2018 günü Saat 18.00 de Türkiye Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ı ziyaret edecekler.

2010-2014 yılları arasında 1. Fazı uygulanan Okul Tabanlı Afet Eğitiminin 2. Fazı için MEB ve JİCA tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde Japonya’nın Kobe şehrinde protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokole göre Okul Tabanlı Afet Eğitimi 2. Faz projesi kapsamında eğitim içeriği oluşturulması ve bu içeriklerle öğretmen eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır.

Ülkemizin % 66 sının 1. derece deprem ve afet bölgesinde bulunması afet eğitimini zorunlu kılmaktadır. MEB ve JİCA’ nın yürüttüğü bu proje ile; tabana inerek anaokulundan liselere bütün öğrencilere ara disiplin olarak yıllık 16 saatlik afet eğitimi dersi görmeleri, bunu bir yaşam biçimi haline getirmeleri amaçlanmaktadır.

Halen, Adapazarı Türk-İş İlkokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Coşkun KOBYA ve eğitime katılan diğer görevliler Japonya’daki eğitimlerinden ülkeye dönüşlerinde Bakanlık nezdindeki afet eğitimlerini ülke çapına yaygınlaştırma çalışmalarına katılacaklar.