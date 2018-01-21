AKYAZI ŞÖFÖRLER ODASINDA 5 ADAYLI KONGRE

SESOB’a bağlı Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan kongresi

Bu haber 2018-01-21 19:16:09 eklenmiş ve 248 kez görüntülenmiştir.

SESOB’a bağlı Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan kongresi Prestij düğün salonunda yapıldı. 606 üyesiyle Akyazı’nın en çok üyeye sahip Oda konumunda olan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının kongresini yine SESOB Başkanı Hasan Alişan yönetti. Akyazı Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk, Akyazı Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Akyazı Ağaç İşleri Odası Başkanı Turan Gürel ve Akyazı Bakkallar Odası Başkanı Hüseyin Kaliç’de divanda görev yaptılar.

Gündemdeki maddeler tek tek kabul edildi

Akyazılı Şoför Esnafının yoğun ilgi gösterdiği genel Kurul saygı duruşu ve istiklal marşımızın söylenmesiyle başladı. Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetim Kurulu raporları ile Hesap raporu, tahmini bütçe, çalışma programı okundu ve oylanarak kabul edildi. Yine gündem maddesi gereğince Yönetim ve Denetim Kurullarının da ibrası oya sunuldu ve oy birliği ile her iki kurul ibra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek olan ücretlerin yasanın belirlediği miktar üzerinden yapılması da oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kuruluna da taşınır ve taşınmaz malların alınması ve satılması hususlarında istenen yetki oy birliğiyle verildi.

Plaket takdim edildi.

Mesleğe yıllarını vermiş ve artık yaşlandıkları için mesleği icra etmeyen 50 eski şoför ile yine Odada yıllarını Yönetici olarak geçiren 10 meslek erbabına da Oda tarafından hazırlanan plaketleri SESOB Başkanı Hasan Alişan ve kongreye misafir olarak katılan Oda başkanları tarafından verildi. Bu arada Odaya kayıtlı tek bayan taksi esnafı olan Hülya Kütükçünün plaketi de yine SESOB Başkanı Hasan Alişan tarafından verildi.

Adaylar tek tek konuştu

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odasının yapılan kongresi 5 adaylı bir kongre oldu. Demokrasinin güzel bir örneği olarak gösterilebilecek düzeyde ve kalitede gerçekleşen kongrede adaylar harf sırasına göre tek tek kürsüye gelerek üyeleri selamladı ve destek talebinde bulundu.

Hasan Alişan’da konuştu

Kongreyi yönetim SESOB Başkanı Hasan Alişan’da yönettiği kongrede bir konuşma yaptı. Alişan konuşmasında Şoför esnafının zor şartlar altında mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını söyledi ve bütün bu zorluklara rağmen evine ekmek götürebilmek için alın teri döken bütün esnaflarımız hem alkışı hem de takdiri hak ediyorlar dedi.

Birlik olarak bütün Odaların yanında olduklarını da belirten Alişan, el birliğiyle bütün güçlüklerin üstesinden geleceğimize olan inancımı muhafaza ediyorum dedi ve yapılmakta olan 5 adaylı bu kongrenin tam bir ifadeyle gerçek bir demokrasi örneği olduğunu vurguladı ve kurallar ve saygı çerçevesinde gerçekleşen bu kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum diyerek konuşmasını tamamladı.

Seçim yargı gözetiminde yapıldı

Akyazı Şoförler ve Otomobilciler Odasının olağan genel kurulunda divan görevini tamamladıktan sonra görevi İlçe Seçim Kuruluna devretti. Odaya bağlı üyeler oylarını yargı gözetiminde kurulan iki sandıkta kullandı.

Seçimler sonunda Eski Başkan Hikmet Özgür seçimin galibi oldu.

İşte Yeni Yönetim Kurulu:

Kimler katıldı

Gerçekleşen genel kurula Ferizli Şof. Odası Başkanı Fazlı Demirci, Sakarya Şof. Odası Başkanı Feridun Canbaz, Kocaali Şof. Odası Başkanı Süleyman Albayrak, Hendek Şof. Odası Başkanı Cemil Varlıca, Hendek Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yaşar Demirel, Hendek Berberler Odası Başkanı Vahdettin Çilek, Sakarya Terziler Odası Başkanı İbrahim Çokluk, Kaynarca Şof. Odası Başkanı Tuncay Göktaş, Sakarya Tornacılar Odası Başkanı Bahattin Kılınç, Sakarya Kamyoncular Odası Başkanı Ramazan Pekbal ile Akyazı’da ki tüm Oda başkanları katıldı.