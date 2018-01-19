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BEKLENİYORDU: KAYMAKAM KALAYLI UŞAK İLİNE ATANDI

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BEKLENİYORDU: KAYMAKAM KALAYLI UŞAK İLİNE ATANDI

01.12.2016 tarihinde İlçemiz Kaymakamlığına tayini çıkan
Bu haber 2018-01-19 23:38:18 eklenmiş ve 421 kez görüntülenmiştir.

01.12.2016 tarihinde İlçemiz Kaymakamlığına tayini çıkan ve 12.12.2016 tarihinde Akyazı’ya göreve başlayan Ömer Kalaylı’nın beklenen tayini gerçekleşti.

Uşak İlinin İl Özel İdare Genel Sekreterliğine (Vali Yardımcısı) olarak tayin edileceği ve bir süredir hazırlık yaptığı konuşulan Kalaylı’nın beklenen tayini nihayet gerçek oldu.

Akyazı’ya geldiğin günden itibaren makamında oturmayan ve sürekli olarak halkla iç içe onların dertlerini dinleyen ve o dertleri çözmek için gayret gösteren bir Kaymakam olarak tanınan Ömer Kalaylı’nın ayrılması ile başlattığı proje ve diğer çalışmaları rafa kalkacak gibi görünüyor.

1979 Kahraman Maraş doğumlu olan Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Dil kursu için Fransa’ya da giden Kaymakam Kalaylı Akyazı’ya gelmeden önce sırasıyla K.Maraş Göksun İlçesinde Kaymakam Refikliği, G.Antep Yavuzeli ve Araban, Eskişehir Mihalgazi İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, G.Antep Karkamış, Diyarbakır Lice, Sivas Gürün İlçelerinde Kaymakamlık ve Sivas Vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Kaymakam Ömer Kalaylı’ya Akyazı’ya geldiği günden itibaren verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

 

 

 
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