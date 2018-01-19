AKP YENİ İLÇE YÖNETİMİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora beraberinde bazı yönetim kurulu

Bu haber 2018-01-19 22:59:54 eklenmiş ve 106 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora beraberinde bazı yönetim kurulu üyeleri olduğu halde Sakarya’da bazı Kurum ve Kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Bakırtaş, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar, Sakarya Mimarlar Odası Başkanı Sami Kafadar ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Müdürü Bilal Soykana ayrı ayrı ziyarette bulundular.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora ziyaretlerle ilgili olarak görevlerine yeni atanan bazı Müdürlere hayırlı olsun, diğerlerine de başarı dilediklerini ve fikir alışverişi yaptıklarını söyledi ve Sakarya’da yaptığımız ziyaretler hayli yararlı olmuştur açıklamasında bulundu.