Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKP YENİ İLÇE YÖNETİMİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

AKP YENİ İLÇE YÖNETİMİ ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

SİYER YARIŞMASINDA DERECE ALANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

SİYER YARIŞMASINDA DERECE ALANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI

ÖĞRENCİLER YARIN KARNELERİNİ ALARAK TATİLE GİRİYOR

ÖĞRENCİLER YARIN KARNELERİNİ ALARAK TATİLE GİRİYOR

17 OCAK AKYAZIDAKİ KANLI SOYGUNUN YIL DÖNÜMÜ

17 OCAK AKYAZIDAKİ KANLI SOYGUNUN YIL DÖNÜMÜ

VOLEYBOL TURNUVASINDA İLK MAÇLAR TAMAMLANDI

VOLEYBOL TURNUVASINDA İLK MAÇLAR TAMAMLANDI

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI

2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi.
Bu haber 2018-01-19 14:46:22 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi. Karnelerini alan Öğrenciler Tatil hesapları yapmaya başladılar. İnönü İlköğretim okulunda gerçekleşen karne törenine Kaymakam Kalaylı ve protokol katıldı.

19 Ocak Cuma günü başlayan karne tatili 5 Şubatta yeniden başlayacak Okullar son dersin bitiminin ardından sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı. Büyük bir sevinçle Karnelerini alan öğrenciler tatil için evlerinin yolunu tuttular.

 İNÖNÜ İLKOKULU VE KONURALP ANADOLU LİSESİNDE KARNE TÖRENİ

 Akyazı İnönü İlköğretim okulu ve Konuralp Anadolu lisesindeki törenlere  Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İnönü Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydın, Okul Müdürleri ve öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler Karnelerini Kaymakam Ömer Kalaylı ve Protokol üyelerinin ellerinden teslim aldı.

Kaymakam Ömer Kalaylı ve beraberindekiler sınıflara girerek öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrencilerin karnelerini dağıttılar. Kaymakam Kalaylı öğrencilere tatili en iyi şekilde ve dinlenerek geçirmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. 12. Sınıf öğrencilerine girecekleri üniversite sınavında başarı diledi.

 Öte yandan İlçe genelinde karne alan öğrenciler ve aileleri bu sevinçlerini sosyal medyadan paylaşım yaparak yaşadılar.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
22:39 - SİYER YARIŞMASINDA DERECE ALANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI
Akyazı İnönü Ortaokulu Müdürlüğü tarafından okulda ...
14:53 - ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI
2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi....
10:45 - ÖĞRENCİLER YARIN KARNELERİNİ ALARAK TATİLE GİRİYOR
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı I. Kanaat dönemi 19 OCAK 2018 Cuma günü öğrencilerin karne...
21:28 - AKYAZI ANADOLU LİSESİNDE KARİYER GÜNLERİNİN KONUĞU ALİ
Akyazı Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini yaşamında başarılı olmuş kariyer...
23:42 - 20 BİN LİRAYI ÖDEMEZSE OKULUN DERSANESİ YIKILACAK
Akyazı’nın hem nüfus hem de alan bakımından küçük Mahallelerinden biri olan...
23:01 - HAFIZLIK YARIŞMASI İL FİNALİ AKYAZI’DA YAPILDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Sakarya Anadolu İmam Hatip liseleri arası ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ