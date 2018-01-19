ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ ALDI ARA TATİL BAŞLADI

2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi.

Bu haber 2018-01-19 14:46:22 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk yarısı sona erdi. Karnelerini alan Öğrenciler Tatil hesapları yapmaya başladılar. İnönü İlköğretim okulunda gerçekleşen karne törenine Kaymakam Kalaylı ve protokol katıldı.

19 Ocak Cuma günü başlayan karne tatili 5 Şubatta yeniden başlayacak Okullar son dersin bitiminin ardından sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin karneleri dağıtıldı. Büyük bir sevinçle Karnelerini alan öğrenciler tatil için evlerinin yolunu tuttular.

İNÖNÜ İLKOKULU VE KONURALP ANADOLU LİSESİNDE KARNE TÖRENİ

Akyazı İnönü İlköğretim okulu ve Konuralp Anadolu lisesindeki törenlere Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Hekimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İnönü Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydın, Okul Müdürleri ve öğretmenleri ve çok sayıda veli katıldı. Öğrenciler Karnelerini Kaymakam Ömer Kalaylı ve Protokol üyelerinin ellerinden teslim aldı.

Kaymakam Ömer Kalaylı ve beraberindekiler sınıflara girerek öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrencilerin karnelerini dağıttılar. Kaymakam Kalaylı öğrencilere tatili en iyi şekilde ve dinlenerek geçirmelerini ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. 12. Sınıf öğrencilerine girecekleri üniversite sınavında başarı diledi.

Öte yandan İlçe genelinde karne alan öğrenciler ve aileleri bu sevinçlerini sosyal medyadan paylaşım yaparak yaşadılar.