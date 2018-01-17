VOLEYBOL TURNUVASINDA İLK MAÇLAR TAMAMLANDI

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Spor Müdürlüğünce ortaklaşa organize edilen voleybol turnuvası zevkli ve çekişmeli maçlarla devam ediyor.
23 Takımın katıldığı turnuvada bu akşam oynanan maçlarla takımlar ilk maçlarını oynamış oldular. Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden oynanıyor.
Bu akşam oynanan 3 müsabaka sonunda şu sonuçlar alındı.
HALK ÖZEL HAREKAT-2 HALİS DEMİR-0
BARON -1 HENDEK GENÇ KARADENİZLİLER-2
HENDEK ESNAF - 0 LİDER-2
Turnuvada yarın akşam (18.01.2018) şu maçlar oynanacak.
SAAT:19.00 AKYAZI ANADOLU – ŞEH.YZB. H.İ.SERT LİSESİ
SAAT:20.00 YILDIRIMSPOR- SAKARYA BAROSU
SAAT:21.00 AKYAZI GENÇLİK- YENİCAMİ