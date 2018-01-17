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VOLEYBOL TURNUVASINDA İLK MAÇLAR TAMAMLANDI

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı
Bu haber 2018-01-17 21:28:13 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Spor Müdürlüğünce ortaklaşa organize edilen voleybol turnuvası zevkli ve çekişmeli maçlarla devam ediyor.

23 Takımın katıldığı turnuvada bu akşam oynanan maçlarla  takımlar ilk maçlarını oynamış oldular. Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden oynanıyor.

Bu akşam oynanan 3 müsabaka sonunda şu sonuçlar alındı.

HALK ÖZEL HAREKAT-2             HALİS DEMİR-0

BARON                          -1             HENDEK GENÇ KARADENİZLİLER-2

HENDEK ESNAF          - 0             LİDER-2

Turnuvada yarın akşam (18.01.2018) şu maçlar oynanacak.

SAAT:19.00  AKYAZI ANADOLU – ŞEH.YZB. H.İ.SERT LİSESİ

SAAT:20.00 YILDIRIMSPOR- SAKARYA BAROSU

 

SAAT:21.00 AKYAZI GENÇLİK- YENİCAMİ
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