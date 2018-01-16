S.A.B.A.H’TAN VALİ BALKANLIOĞLU’NA HOŞGELDİN ZİYARETİ

Kısa adı S.A.B.A.H olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama

Bu haber 2018-01-16 20:36:34 eklenmiş ve 163 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği Başkan ve üyeleri Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na bir hoşgeldiniz ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı İlhan Durgut ve beraberinde bir gurup dernek yöneticisi Vali Balkanlıoğlu tarafından makamında ağırlandı.

Ziyaret sırasında Başkan İlhan Durgut Vali Balkanlıoğlu’na dernek hakkında bilgiler verirken Merkezi Akyazı’da olan Derneğin sivil bir toplum örgütü olduğu deprem kuşağında yer alan Sakarya ve ilçelerinde afet eğitimi vermekte olduğu, zaman zaman devlet kurumu olan AFAD ve TRAC’la işbirliği içinde olarak arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi. Çoğunlukla okullarda öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Başkan Durgut Akyazı’da bir afet eğitim merkezine sahip olduklarını, bilhassa okul öncesi sınıflarının eğitimlerini burada yaptıklarını söyledi.

Başkan İlhan Durgut Vali Balkanlıoğlu’ndan isteklerde de bulundu. Derneğe eğitimlerde ve olası bir depremde kullanılmak üzere içinde afet malzemelerinin bulunduğu bir konteynıre ihtiyaçları olduğunu, ayrıca il merkezinde de faaliyette bulunmak üzere bir mekan isteklerini iletti.

S.A.B.A.H Derneğinin çalışmalarını olumlu bulan Vali Balkanlıoğlu, dernek çalışmalarını il merkezinde de yürütmek isteyen S.A.B.A.H derneği için bir yer tahsisi için görevlilere emir verdi.

Ziyaret çıkışında Vali Balkanlıoğlu Afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarımızın bilinçlenmesine katkıda bulunan Sakarya Afet Bilinçlendirme ve afete hazırlama Derneği (S.A.B.A.H) Başkanı İlhan Durgut ve ekibine başarı dileklerinde bulundu.