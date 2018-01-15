AKYAZILI MHP’LİLER TOFAŞÇILARLA BİR ARAYA GELDİ

MHP Akyazı İlçe başkanı Ali Doğan Eroğlu bir grup partiliyle

Bu haber 2018-01-15 16:53:42 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe başkanı Ali Doğan Eroğlu bir grup partiliyle birlikte gittiği sanayi sitesinde Modifiye tutkunu olan TOFAŞ’cılarla bir araya geldi.

MHP İlçe Başkanı Eroğlu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da TOFAŞ sevdalılarının olduğuna dikkat çekerek, onlar bize bu görüşmemizde sıkıntılarını ve isteklerini iletti. Bizde onların bu sıkıntılarını ve isteklerini ilgili mercilere ulaştıracağız Diye söz verdik dedi.

TOFAŞ sevdalılarının çevreye zarar vermemek için azami gayret gösterdiklerini belirttiklerini söyleyen MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, enerjilerini atabilmek için kendileri için özel bir pist yapılmasını talep ediyorlar. Haklı olduklarını düşünüyorum ve o nedenle bize ilettikleri isteklerini ilgili yerlere intikal ettireceğiz ve de takipçisi olacağız dedi.

Akyazı Modifiye kulübü başkanı Kerem Tan’da MHP İlçe başkanı ve beraberindekilerin yaptıkları ziyaretten memnunluk ve mutluluk duyduklarını söyledi ve ziyaret nedeniyle de teşekkür etti.