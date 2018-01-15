Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZILI MHP’LİLER TOFAŞÇILARLA BİR ARAYA GELDİ

AKYAZILI MHP’LİLER TOFAŞÇILARLA BİR ARAYA GELDİ

AKP TEŞKİLATI HEM ZİYARET ETTİ HEM DE ZİYARET EDİLDİ

AKP TEŞKİLATI HEM ZİYARET ETTİ HEM DE ZİYARET EDİLDİ

ANKARA’DA YAŞAYAN AKYAZILILAR

ANKARA’DA YAŞAYAN AKYAZILILAR

KUZULUKSPOR 3-3’E ALIŞTI

KUZULUKSPOR 3-3’E ALIŞTI

ASAKYAZI’NIN UMUTLARI TÜKENİYOR 3-5

ASAKYAZI’NIN UMUTLARI TÜKENİYOR 3-5

ALAAĞAÇSPOR ALARM VERİYOR 0- 4

ALAAĞAÇSPOR ALARM VERİYOR 0- 4

AKYAZILI MHP’LİLER TOFAŞÇILARLA BİR ARAYA GELDİ

MHP Akyazı İlçe başkanı Ali Doğan Eroğlu bir grup partiliyle
Bu haber 2018-01-15 16:53:42 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe başkanı Ali Doğan Eroğlu bir grup partiliyle birlikte gittiği sanayi sitesinde Modifiye tutkunu olan TOFAŞ’cılarla bir araya geldi.

MHP İlçe Başkanı Eroğlu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da TOFAŞ sevdalılarının olduğuna dikkat çekerek, onlar bize bu görüşmemizde sıkıntılarını ve isteklerini iletti. Bizde onların bu sıkıntılarını ve isteklerini ilgili mercilere ulaştıracağız Diye söz verdik dedi.

TOFAŞ sevdalılarının çevreye zarar vermemek için azami gayret gösterdiklerini belirttiklerini söyleyen MHP İlçe Başkanı Ali Doğan Eroğlu, enerjilerini atabilmek için kendileri için özel bir pist yapılmasını talep ediyorlar. Haklı olduklarını düşünüyorum ve o nedenle bize ilettikleri isteklerini ilgili yerlere intikal ettireceğiz ve de takipçisi olacağız dedi.

Akyazı Modifiye kulübü başkanı Kerem Tan’da MHP İlçe başkanı ve beraberindekilerin yaptıkları ziyaretten memnunluk ve mutluluk duyduklarını söyledi ve ziyaret nedeniyle de teşekkür etti.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
16:57 - AKYAZILI MHP’LİLER TOFAŞÇILARLA BİR ARAYA GELDİ
MHP Akyazı İlçe başkanı Ali Doğan Eroğlu bir grup partiliyle ...
16:53 - AKP TEŞKİLATI HEM ZİYARET ETTİ HEM DE ZİYARET EDİLDİ
Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı son günlerde hayli hareketli günler yaşıyor....
10:24 - SİYASİ PARTİLERDEN ZİYARETLER
10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle AK Parti İlçe başkanı...
20:10 - AKCAN VE MECLİS ÜYELERİ AFYON’A GİTTİ
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan beraberinde Meclis üyeleri ve eşleri...
21:29 - AKYAZI AKP’DEN VALİ BALKANLIOĞLU’NA ZİYARET
2017 Kasım ayının son günlerinde gerçekleştirdiği olağan kongresi sonrasında tekrar ...
21:25 - AKP TEŞKİLATI AZO’YU ZİYARET ETTİ
Geçtiğimiz yılın 25 Kasım günü 5.olağan kongresini yaparak yeni yönetimini ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ