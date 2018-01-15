AKP TEŞKİLATI HEM ZİYARET ETTİ HEM DE ZİYARET EDİLDİ

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı son günlerde hayli hareketli günler yaşıyor.

Bu haber 2018-01-15 16:47:46 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Ak Parti Akyazı İlçe teşkilatı son günlerde hayli hareketli günler yaşıyor. Yapılan olağan kongre sonrasında oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri başkanları Fevzi Bora’nın önderliğinde İlçede bazı Kurum ve Esnafa ziyaretler yaparken, kendilerine yapılan ziyaretleri de Parti binasında kabul ediyorlar.

Milletvekilinin ziyareti

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Genel Merkez SKM Başkanı Ali İhsan partisinin İlçe teşkilatına bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Milletvekili ve SKM Başkanı Yavuz, Akyazı’nın AK Parti bünyesinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti ve yapılan seçimlerde ve son olarak yapılan referandumda Marmara birincisi gibi çok önemli bir başarıya imza atması Genel Başkan ve Genel Merkez tarafından takdirle karşılandı ifadelerini kullandı ve hedeflerinin aynı başarıyı 2019 yılında yapılacak olan Mahalli ve Genel seçimlerde göstermek olduğunun altını çizdi.

AK Parti Akyazı İlçe başkanı Fevzi Bora’da yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın AK Parti Akyazı teşkilatı olarak biz her zaman hazırız dedi.

Teşkilattan seri ziyaretler

AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Fevzi Bora beraberinde zaman zaman kalabalık, zaman zamanda teşkilatın içinde yer alan bazı üyelerle birlikte Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç ve İlçede faaliyetini sürdürmekte olan Sakalar Fındık fabrikasına birer ziyaret yaptılar.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora, bu tür ziyaretlerin bundan sonraki günlerde de aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi ve amacımız vatandaşımızın ayağına giderek sorunlarını dinlemek ve o sorunları çözmektir dedi.

Ziyaret edilenlerde AK Parti İlçe teşkilatının yaptığı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve Başkan Bora ile beraberindekilere teşekkür ettiler.